बांके बिहारी मंदिर में NO स्पेशल ट्रीटमेंट... VIP एंट्री से लेकर आरती और टाइमिंग में भी बदलाव

इस बैठक में कई छोटे-बड़े फैसले लिए गए. मंदिर में अब VIP पास या पर्ची की व्यवस्था पूरी तरह बंद कर दी जाएगी. इससे सभी श्रद्धालुओं के लिए दर्शन समान रूप से उपलब्ध होंगे और भीड़ प्रबंधन बेहतर होगा.

बांके बिहारी मंदिर मैनेजमेंट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए. (File Photo)
मथुरा के बांके बिहार मंदिर मैनेजमेंट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है. मंदिर प्रशासन ने वीआईपी पर्ची व्यवस्था बंद कर दी है. इसके साथ ही वीआईपी गैलरी भी हटाने का फैसला किया गया है. श्रद्धालुओं की एंट्री और निकासी की नई व्यवस्था बनाई गई है.

मंदिर प्रशासन ने वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के दर्शन और आरती के समय में बदलाव किया है. गर्मियों में सुबह की आरती सुबह सात से सवा सात बजे, दोपहर 12.30 बजे तक दर्शन और फिर 12 बजकर 45 मिनट पर आरती का समय तय किया गया है. शाम की आरती सवा चार से 9.30 बजे कर दी गई है.

वहीं, सर्दियों में सुबह की आरती सुबह आठ से सवा आठ बजे तय की गई है. दोपहर डेढ़ बजे तक दर्शन, दोपहर 1.45 बजे तक आरती और शाम चार से रात नौ बजे तक दर्सन और सवा नौ बजे तक आरती का समय तय किया गया है.

बांके बिहार मंदिर में दर्शन के लिए वीआईपी पर्ची बंद किए जाने पर सहमति बनी. इसके साथ ही वीआईपी के इस्तेमाल के लिए गैलरी हटाए जाने पर भी सहमति बनी. श्रद्धालुओं के प्रवेश एवं निकासी की व्यवस्था पर विचार किया गया. मंदिर  परिसर के भीतर प्राइवेट गार्ड के साथ-साथ पुलिस तैनात किये जाने पर विचार किया गया. 

बैठक में दर्शनार्थियों की भीड़ की व्यवस्था के लिए कतार की व्यवस्था किए जाने पर विचार किया गया. मंदिर दर्शन का समय बढ़ाये जाने पर मुहर लगी. मंदिर दर्शन की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था कराए जाने पर सहमति बनी. मंदिर प्रवेश द्वार से सिर्फ प्रवेश हो और निकास द्वार से सिर्फ निकास हो, इसकी व्यवस्था वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तीन दिनों में सुनिश्चित करेंगे.

मंदिर में तैनात सभी पुलिस कर्मचारी एवं प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड अपने दिए गए ड्यूटी स्थान/स्थल पर ही ड्यूटी करेंगे. यदि वह अन्य जगह पर पाया जाएगा, तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उचित कार्यवाही सुनिश्चित करें. मौजूदा समय में मंदिर सिक्योरिटी में तैनात प्राइवेट कर्मचारियों को बदलते हुए अच्छी प्राइवेट सिक्योरिटी या रिटायर्ड सैनिकों वाली सिक्योरिटी एजेंसी को व्यवस्था हेतु लाया जाए.

मंदिर के समय में बदलाव किया गया है. दर्शन के लाइव स्ट्रीमिंग पर सभी ने सहमति जताई कि लगातार लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी. बांके बिहारी जी मंदिर के पास कितनी चल अचल संपत्ति है. इसे 15 दिनों के भीतर समिति के समक्ष रखा जाएगा.  2013 से 2016 तक के समय का विशेष ऑडिट कराया जाएगा.

