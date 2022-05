कौन है मनीष जैन, जिसका ट्वीट हो रहा वायरल, कोच्चि को लिख दिया था #Chochi, क्या है #EggWater वाला विवाद

कोच्चि हवाई अड्डे पर 'अंडे के पानी' से बना डोसा परोसे जाने पर एक व्यक्ति के ट्वीट ने सोशल मीडिया पर काफी हंगामा खड़ा कर दिया है. ट्विटर यूजर मनीष जैन ने कोच्चि एयरपोर्ट के अर्थ लाउंज में उन्हें परोसे जाने वाले खाने की शिकायत ट्वीट की थी.

मनीष ने अपने ट्वीट में आरोप लगाया था कि अर्थ लाउंज में डोसा तैयार करने के लिए 'अंडे के पानी' का इस्तेमाल किया गया था. जिसे उन्होंने लाउंज में ऑर्डर किया था. मुंबई निवासी जैन, फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर काम करते हैं और तीर्थंकर इन्वेस्टमेंट के सह-संस्थापक भी हैं. उन्होंने अर्थ लाउंज पर आरोप लगाया था कि 'उन्होंने धार्मिक विश्वास के साथ खेला.'

मनीष के ट्वीट में गलती

इस पूरे ट्वीट में मनीष जैन से एक गलती हुई जिस वजह से उनका ट्वीट वायरल हो गया. दरअसल मनीष ने अपने ट्वीट में कोच्चि (Kochi) एयरपोर्ट की स्पेलिंग Chochi लिख दी. इसके अलावा उनके ट्वीट में डोसा के लिए 'bake' और 'egg water' शब्द के इस्तेमाल ने भी उनको ट्रोलर्स के निशाने पर ला दिया. तमाम ट्विटर यूजर्स ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो हमने मनीष से इस मुद्दे पर बात करने की ठानी. मनीष जैन ने आजतक से हुई बातचीत के दौरान बताया कि कोच्चि में वह एक टूर प्रोग्राम पर थे और उनके साथ यह घटना 3 मई को हुई जब वे मुंबई वापसी के लिए सुबह 9:30 पर शेड्यूल अपनी इंडिगो फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे.

If you are in Chochi Kindly be aware of Airport Lounge named as Earth Lounge. They Simply plays with Religious Belief, Where they use Egg water to bake South India Food such as Dosa. When asked they told its As per Standard. When asked for Manual they denied to share.@CGH_Earth