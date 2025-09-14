मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जज नियुक्त किए गए जस्टिस एम सुंदर, सोमवार को लेंगे शपथ

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मद्रास हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस एम सुंदर को मणिपुर हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया है. वे सोमवार को मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से पद की शपथ लेंगे.

बता दें कि मणिपुर हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस सोमशेखर 14 सितंबर को सेवानिवृत्त हो गए थे. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बीते गुरुवार को तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों के नाम विभिन्न हाईकोर्ट्स में चीफ जस्टिस पद के लिए सिफारिश की थी.

कॉलेजियम की सिफारिशों में कर्नाटक हाईकोर्ट के जज और वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस जस्टिस पवनकुमार बी बजंत्री को पटना हाईकोर्ट का स्थायी चीफ जस्टिस बनाने का प्रस्ताव शामिल था.

इनके अलावा, कलकत्ता हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस सौमेन सेन को मेघालय हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस और मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एम सुंदर को मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी.

