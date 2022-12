नाचते-गाते-छींकते...अब फिल्म देखते मौत, थिएटर में 'Avatar 2' देख रहे दर्शक को आया हार्ट अटैक

हाल के दिनों में हार्ट अटैक के मौत हो जाने कई खबरें सामने आ रही हैं. जान गंवाने वालों में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं. हार्ट अटैक से मौत होने का ताजा मामला आंध्र प्रदेश से सामने आया है. बताया गया है रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म अवतार-2 (Avatar: The Way of Water) देखते गए युवक को हार्ट अटैक आ गया.

अटैक आने के बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने लक्ष्मीरेड्डी श्रीनू नाम के युवक को मृत घोषित कर दिया. श्रीनू की मौत के बाद से उसके घर में मातम छाया हुआ है.

काकीनाडा जिले पेद्दापुरम शहर की घटना

दरअसल, काकीनाडा जिले में पेद्दापुरम शहर का रहने वाला लक्ष्मीरेड्डी श्रीनू अपने भाई राजू के साथ अवतार-2 फिल्म देखने श्री ललिता थिएटर गया हुआ था. दोनोंं भाई आराम से थिएटर में फिल्म देख रहे थे. तभी अचानक से श्रीनू की तबीयत बिगड़ी और वह अपनी सीट से जमीन पर गिर गया.

मृतक युवक श्रीनू.

अस्पताल में हो गई मौत

अन्य लोगों की मदद से राजू अपने भाई श्रीनू को पेद्दापुरम सरकारी अस्पताल लेकर गया. जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने श्रीनू को मृत घोषित कर दिया और मौत की वजह हार्ट अटैक आया बताया. भाई की मौत की खबर राजू ने परिवार को दी. श्रीनू की मौत की जानकारी मिलते ही परिवार में मातम छा गया. मृतक श्रीनू के दो बच्चे एक बेटा और एक बेटी है.

स्कूल बस में बच्चे के आया था हार्ट अटैक

मध्य प्रदेश के भिंड (MP Bhind) में 12 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी. इस घटना को लेकर डॉक्टर भी हैरान हैं. डॉक्टरों का मानना है कि इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक से मौत का संभवतः राज्य में यह पहला मामला हो सकता है. बच्चे के परिजनों का कहना था कि 12 साल का मनीष जाटव चौथी कक्षा में पढ़ता था..

वह अपने भाई के साथ इटावा रोड स्थित स्कूल में पढ़ने गया था. उसने स्कूल में लंच किया. इसके बाद वापस घर लौटने के लिए 2 बजे स्कूल बस में चढ़ा. इस दौरान वह बस में चक्कर खाकर गिर गया. परिजनों ने बताया कि बस के चालक ने स्कूल प्रबंधन को इसकी जानकारी दी. इसके बाद बच्चे को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर उसे बचाने में नाकाम रहे.

मेरठ में छींकते हुए और सिवनी नाचते हुए मौत

बीते दिनों हार्ट अटैक से मौत के और भी केस सामने आए थे. मेरठ में नाबालिग लड़के को छींकते हुए हार्ट अटैक आया और फिर उसकी मौत हो गई थी. ऐसे ही एमपी सिवनी में शादी समारोह से पहले संगीत कार्यक्रम चल रहा था. संगीत में नाच रही महिला अचानक से गिर जाती है. जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो हार्ट अटैक से मौत होने की जानकारी सामने आई थी.