'कांग्रेस पर दोष क्यों मढ़ रही डबल इंजन की सरकार', PM मोदी के घुसपैठियों वाले बयान पर भड़के खड़गे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम और पूर्वोत्तर को लेकर लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि जब केंद्र और असम, दोनों जगह बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, तो किसी भी नाकामी की जिम्मेदारी भी बीजेपी को ही लेनी चाहिए. खड़गे ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए विपक्ष पर दोष मढ़ते हैं.

खड़गे ने कहा कि कांग्रेस देशहित में काम करती है और आतंकवादियों या घुसपैठियों का समर्थन नहीं करती. (File Photo: ITG)

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार पलटवार किया. यह प्रतिक्रिया उस बयान के एक दिन बाद आई, जिसमें प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर अपने शासनकाल में असम और पूर्वोत्तर की अनदेखी करने और क्षेत्र की सुरक्षा व पहचान की कीमत पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था.

खड़गे ने कहा कि जब केंद्र और असम, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, तो किसी भी नाकामी की जिम्मेदारी भी बीजेपी को ही लेनी चाहिए, न कि विपक्ष पर आरोप लगाना चाहिए. उन्होंने बीजेपी के बार-बार दोहराए जाने वाले नारे का जिक्र करते हुए कहा कि असम में तथाकथित 'डबल इंजन सरकार' चल रही है, फिर प्रधानमंत्री कांग्रेस पर दोष क्यों मढ़ रहे हैं.

'केंद्र और असम में बीजेपी सरकार तो गलती कांग्रेस की कैसे'

खड़गे ने सवाल किया कि जब केंद्र में भी उनकी सरकार है और असम में भी उनकी ही सरकार है, तो नाकामी की जिम्मेदारी विपक्ष पर कैसे डाली जा सकती है. क्या वहां कांग्रेस की सरकार है. प्रधानमंत्री के आरोपों की कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जब भी उनकी सरकार विफल होती है, तो पीएम मोदी विपक्ष को दोष देने लगते हैं. 

'देशहित में जो अच्छा होगा, हम करेंगे'

खड़गे ने कहा कि जब वह असफल होते हैं, तो सारा दोष विपक्ष पर डाल देते हैं. मैं ऐसे बयान की कड़ी निंदा करता हूं. देशद्रोही वे हैं, हम नहीं. हम किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं. देश के हित में जो अच्छा होगा, हम करेंगे, लेकिन न आतंकवादियों का समर्थन करेंगे और न ही घुसपैठियों का. प्रधानमंत्री अपनी नाकामी छिपाने के लिए आरोप लगा रहे हैं.

पीएम मोदी ने क्या कहा था?

खड़गे की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी के शनिवार को गुवाहाटी में दिए गए भाषण के जवाब में आई है. प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के बाद एक जनसभा को संबोधित किया था.

अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर दशकों तक असम और पूर्वोत्तर की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि घुसपैठियों को वहां बसने दिया गया, जिससे क्षेत्र की सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान को खतरा पैदा हुआ.

---- समाप्त ----
