मलयालम एक्टर ममूटी की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी पर ED की रेड, कारों की अवैध तस्करी का मामला

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी बड़ी कार्रवाई करते हुए सुपरस्टार ममूटी के चेन्नई स्थित घर और प्रोडक्शन कंपनी 'वेफेयर फिल्म्स' (Wayfare Films) के दफ्तर पर छापेमारी की. यह कंपनी अभिनेता से जुड़ी बताई जा रही है.

ईडी के आठ अधिकारियों की टीम सीआरपीएफ जवानों के साथ सुबह ग्रीनवेज़ रोड पहुंची और कई घंटों तक तलाशी अभियान चलाया. यह कार्रवाई उस समय हुई जब ईडी की कोच्चि ज़ोनल यूनिट ने केरल और तमिलनाडु के 17 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे.

एजेंसी का यह ऑपरेशन लग्जरी कार तस्करी और अनधिकृत विदेशी मुद्रा लेन-देन से जुड़े एक बड़े नेटवर्क की जांच का हिस्सा है.

फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियों पर शिकंजा

सूत्रों के मुताबिक, ईडी की रेड सिर्फ ममूटी तक सीमित नहीं है. छापे अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन, दुलकर सलमान और अमित चकलक्कल के ठिकानों पर भी मारे गए हैं. इसके अलावा, एजेंसी ने एरनाकुलम, त्रिशूर, कोझिकोड, मलप्पुरम, कोट्टायम और कोयंबटूर में कारोबारी प्रतिष्ठानों, वाहन मालिकों और ऑटो वर्कशॉप्स पर भी तलाशी ली है.

धोखाधड़ी से लग्जरी कारों का रजिस्ट्रेशन

ईडी की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कोयंबटूर स्थित एक नेटवर्क ने जाली दस्तावेजों के जरिए लग्जरी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में हेराफेरी की. ये दस्तावेज कथित रूप से भारतीय सेना, अमेरिकी दूतावास और विदेश मंत्रालय से जुड़े बताकर तैयार किए गए थे.

इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के सहारे अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में कारों के रजिस्ट्रेशन कराए गए और फिर इन गाड़ियों को बेहद कम कीमत पर हाई-प्रोफाइल ग्राहकों और फिल्मी हस्तियों को बेचा गया.

ED की जांच जारी

एजेंसी अब इस पूरे नेटवर्क के वित्तीय ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की पड़ताल कर रही है. बताया जा रहा है कि इन गाड़ियों की खरीद-बिक्री में विदेशी मुद्रा का अवैध उपयोग भी हुआ है. ईडी के अधिकारियों ने कहा है कि तलाशी के दौरान कई डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और लेन-देन के रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं. आने वाले दिनों में और फिल्मी हस्तियों से पूछताछ की जा सकती है.

