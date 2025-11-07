'बेटे की कंपनी को 300 करोड़ में बेच दी 1800 करोड़ की जमीन', अजित पवार पर राहुल गांधी का निशाना

महाराष्ट्र में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने करारा हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि दलितों के लिए आरक्षित 1800 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन को मात्र 300 करोड़ रुपये में उनकी कंपनी को बेच दी गई.

और पढ़ें

राहुल गांधी ने साधा निशाना

राहुल गांधी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'महाराष्ट्र में 1800 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन, जो दलितों के लिए आरक्षित थी, सिर्फ 300 करोड़ रुपये में मंत्री के बेटे की कंपनी को बेच दी गई. ऊपर से स्टाम्प ड्यूटी भी हटा दी गई- मतलब एक तो लूट और उसपर कानूनी मुहर में भी छूट.'

'न लोकतंत्र की परवाह, न जनता की'

उन्होंने कहा, 'ये है ‘जमीन चोरी’, उस सरकार की, जो खुद ‘वोट चोरी’ से बनी है. उन्हें पता है, चाहे जितना भी लूटें, वोट चोरी कर फिर सत्ता में लौट आएंगे. न लोकतंत्र की परवाह, न जनता की, न दलितों के अधिकार की. मोदी जी, आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है- क्या आप इसीलिए खामोश हैं क्योंकि आपकी सरकार उन्हीं लुटेरों पर टिकी है जो दलितों और वंचितों का हक हड़पते हैं?'

---- समाप्त ----