महज 13 रुपये में शर्ट! ऑफर देख झगड़ पड़े लोग, दुकान बंद कर भागा दुकानदार

पंजाब के लुधियाना में बुधवार को एक कपड़े की दुकान पर 13 रुपये में शर्ट बेचने के ऐलान के बाद भारी हंगामा हो गया. सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक पोस्ट के बाद हजारों लोग सस्ती शर्ट लेने के लिए सुबह दुकान के बाहर जमा हो गए, जिससे स्थिति अनियंत्रित हो गई. दुकानदार ने भीड़ को देखते हुए सेल रद्द कर दी और दुकान बंद कर चला गया.



सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद बुधवार सुबह करीब 300 से 1500 लोग दुकान के बाहर जमा हो गए. लोग सस्ते में शर्ट खरीदने की उम्मीद में पहुंचे थे.

और पढ़ें

'50 ग्राहकों के लिए था ऑफर'



दुकानदार इंद्रदीप ने दावा किया कि उन्होंने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर केवल पहले 50 ग्राहकों को 13-13 रुपये में शर्ट देने का ऐलान किया था, लेकिन सुबह जब वह दुकान खोलने पहुंचा तो भीड़ देखकर हैरान रह गया.

हंगामे में दो बाइक चोरी, महिला घायल



इंद्रदीप ने बताया, 'दुकान तक पहुंचना मुश्किल हो गया था. शटर खोलते ही शोर मच गया. दो लोगों की बाइक चोरी हो गईं और एक महिला का सिर फट गया. लड़कों में झगड़ा भी हो गया.'



उन्होंने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी. भीड़ और हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. पुलिस ने दुकानदार को सलाह दी कि भविष्य में इस तरह के ऑफर लगाने से पहले उचित व्यवस्था और सूचना देनी चाहिए. इस कारण हमने सेल रोक दी.

Advertisement

सफाई का बहाना कर भागा दुकानदार



वहीं, भीड़ को देखकर इंद्रदीप ने दुकान की सफाई का बहाना बनाया और शटर बंद कर चला गया. हालांकि, ग्राहकों ने उससे धक्का मुक्की की और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका. नाराज लोगों ने सोशल मीडिया पर दुकानदार को खूब खरी-खोटी सुनाई.

---- समाप्त ----