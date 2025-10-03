मौसम पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और लो प्रेशर का असर! इन राज्यों में बारिश का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में भी हलचल

भारत के समुद्रों में इस समय दो लो प्रेशर एरिया बने हुए हैं, एक पश्चिमी हिस्से में और दूसरा पूर्वी हिस्से में. जिसकी वजह से कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी भारत में कच्छ की खाड़ी और उत्तर-पूर्वी अरब सागर में एक निम्न दबाव क्षेत्र एक्टिव है. जो कुछ घंटों में और मजबूत होकर डिप्रेशन में बदल सकता है.
वहीं, बंगाल की खाड़ी में दूसरा निम्न दबाव क्षेत्र पश्चिम-मध्य हिस्से में है, जो अब और मजबूत हो गया है. इसके आसपास 55-60 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं. यह सिस्टम जल्द ही डिप्रेशन बनकर उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाकों के पास पहुंचेगा.
ओडिशा में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही, सड़कें बंद-रेल यातायात पर भी असर, IMD का अलर्ट
The #Depression over interior #Odisha moved north-northwestwards with a speed of 15 kmph during past 6 hours and lay centered at 0830 hrs IST of today, the 3rd October 2025 over the same region about 60 km west-northwest of Phulbani (Odisha)... pic.twitter.com/rnXasPfRBb— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 3, 2025
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी होगा एक्टिव
मौसम विभाग के मुताबिक, 4 अक्टूबर को एक पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक्टिव होगा जो 5 अक्टूबर को उत्तर राजस्थान और पंजाब में पहुंचेगा. इन तीनों सिस्टम (दो निम्न दबाव और पश्चिमी विक्षोभ) के मिलने से 10 अक्टूबर तक देश के कई हिस्सों में मौसमी गतिविधियां जारी रहेंगी और बारिश होगी.
A historical weather event is expected over North India during October 4-8. Three systems are likely to interact: a Low-Pressure System (LPS) over the Arabian Sea, a Western Disturbance, and an LPS over East India. This is a very unique event and may bring record-breaking… pic.twitter.com/9SovaTQxYR— 🔴All India Weather (@allindiaweather) October 2, 2025
किन राज्यों में होगी बारिश?
मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, इन सिस्टम्स के असर से पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बारिश होगी.
Today, Very heavy rainfall at isolated places very likely over the meteorological sub-divisions of Odisha, Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Bihar, East Uttar Pradesh, West Bengal & Sikkim and Heavy rainfall over coastal Andhra Pradesh, pic.twitter.com/rthJZTx2VS— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 3, 2025
उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में भी बारिश और खराब मौसम देखने को मिल सकता है. 6 और 7 अक्टूबर को कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका है.
मॉनसून की वापसी में देरी
मौसमी गतिविधियों के कारण मॉनसून की देश से वापसी में देरी होगी. जिन इलाकों से मॉनसून की विदाई हो चुकी है, वहां भी बारिश होगी.