लेह-लद्दाख की सुरक्षा स्थिति पर चर्चा... LG कविंद्र गुप्ता ने सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की

भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (GOC-in-C), लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने आज लद्दाख के उपराज्यपाल कवींदर गुप्ता से मुलाकात की और लेह में मौजूदा स्थिति पर चर्चा की. इस बैठक में क्षेत्र की सुरक्षा, उभरती चुनौतियां और शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए नागरिक प्रशासन और सेना के बीच समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया.

दोनों पक्षों ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों और सहयोग की अहमियत को पर जोर दिया. उपराज्यपाल ने सीमाओं की सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सेना की भूमिका की सराहना की, जबकि GOC-in-C ने संघ शासित प्रदेश की सुरक्षा और अखंडता बनाए रखने में सेना की प्रतिबद्धता दोहराई.

बैठक में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, GOC 14 कॉर्प्स, मेजर जनरल दलबीर सिंह और कर्नल विकास वसीष्ट (नॉर्दर्न आर्मी कमांडर के डिप्टी मिलिट्री एडवाइजर) भी मौजूद थे.

सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया

स्टेटहुड की मांग करने वाले सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लद्दाख में हालात बिगड़ने की संभावना है. उनके समर्थक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच सोनम वांगचुक पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं.

सोनम वांगचुक को राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है. लेह हवाई अड्डे पर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, वांगचुक को एक विशेष विमान से जोधपुर लाया गया और कड़ी सुरक्षा वाले काफिले में जेल ले जाया गया है. उनकी मेडिकल जांच पूरी हो चुकी है और उन्हें सीसीटीवी की निगरानी में 24 घंटे निगरानी में एक उच्च सुरक्षा वाले वार्ड में रखा गया है.

सोनम वांगचुक पर अशांति भड़काने का आरोप

लेह में शांतिपूर्ण बंद के दौरान चार लोगों की मौत और 70 से अधिक लोगों के घायल होने के कुछ दिनों बाद, जो हिंसक हो गया, अधिकारियों ने वांगचुक पर लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत इसे शामिल करने की मांग करते हुए अशांति भड़काने का आरोप लगाया है.

