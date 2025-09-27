scorecardresearch
 

Feedback

'पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में थे सोनम वांगचुक, बांग्लादेश भी गए...', लद्दाख DGP का सनसनीखेज खुलासा

लद्दाख के डीजीपी एसडी सिंह जामवाल ने सोनम वांगचुक पर 24 सितंबर की घटनाओं के दौरान लेह में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया. जब प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंसा और आगजनी का सहारा लेने, स्थानीय भाजपा कार्यालय और कुछ वाहनों को आग लगाने के बाद कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और लगभग 80 अन्य घायल हो गए.

Advertisement
X
लद्दाख के सामाजिक और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक. (File Photo: PTI)
लद्दाख के सामाजिक और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक. (File Photo: PTI)

लद्दाख के पुलिस महानिदेशक (DGP) एसडी सिंह जामवाल ने शनिवार को दावा किया कि केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल का नेतृत्व करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के पाकिस्तान से संबंध हैं और उन्होंने पड़ोसी देशों की उनकी यात्राओं को लेकर चिंता जताई. लेह में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए डीजीपी जामवाल ने खुलासा किया कि पुलिस ने एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर (खुफिया अधिकारी) को गिरफ्तार किया है जो कथित तौर पर वांगचुक के संपर्क में था. 

लद्दाख के पुलिस महानिदेशक ने कहा, 'हमने हाल ही में एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर  को गिरफ्तार किया है जो यहां से जानकारी इकट्ठा करके इस्लामाबाद भेज रहा था. हमारे पास इसका रिकॉर्ड है. वह (सोनम वांगचुक) पाकिस्तान में डॉन (पाकिस्तान का प्रमुख अंग्रेजी अखबार) के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे. वह बांग्लादेश भी गए थे. इसलिए उन पर बड़ा सवालिया निशान है. मामले की जांच की जा रही है.'

यह भी पढ़ें: NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक जोधपुर जेल शिफ्ट, हाई-सिक्योरिटी वार्ड में CCTV से 24 घंटे होगी निगरानी

सम्बंधित ख़बरें

Security personnel try to stop agitators amid a protest and shutdown, in Leh, Ladakh, Wednesday, Sept. 24, 2025. (PTI)
कैसे हिंसक झड़प में बदल गया लद्दाख का शांतिपूर्ण प्रदर्शन? इस बड़े अफसर ने बताई हकीकत 
Curfew in Leh, 4 dead, 90 arrested | Talks in Delhi
लेह में बवाल के बाद अब कैसे हालात? देखें ग्राउंड रिपोर्ट 
Aam Aadmi Party organised a candlelight march at Jantar Mantar to protest against the arrest of Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का AAP ने किया विरोध, सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में निकाला कैंडल मार्च 
Ladakh Violence: Sonam Wangchuk Arrested, Action Under NSA
क्या सोनम वांगचुक ने लद्दाख में भड़काई हिंसा? जानें क्या हैं आरोप  
सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल लाया गया (Photo: PTI)
सोनम वांगचुक जोधपुर जेल में शिफ्ट, हाई-सिक्योरिटी वार्ड में CCTV से 24 घंटे निगरानी 

सोनम वांगचुक पर हिंसा भड़काने का है आरोप

डीजीपी एसडी सिंह जामवाल ने सोनम वांगचुक पर 24 सितंबर की घटनाओं के दौरान लेह में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया. जब प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंसा और आगजनी का सहारा लेने, स्थानीय भाजपा कार्यालय और कुछ वाहनों को आग लगाने के बाद कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और लगभग 80 अन्य घायल हो गए. उन्होंने कहा, 'सोनम वांगचुक का भड़काने का इतिहास रहा है. उन्होंने अपने भाषणों में अरब स्प्रिंग, नेपाल और बांग्लादेश का जिक्र किया है. एफसीआरए (Foreign Contribution Regulation Act) उल्लंघन के लिए उनके फंडिंग की जांच चल रही है.'

Advertisement

लेह में अशांति के पीछे विदेशी हाथ होने के बारे में पूछे जाने पर, लद्दाख के पुलिस प्रमुख ने कहा, 'जांच के दौरान दो और लोगों को पकड़ा गया है. अगर वे किसी साजिश का हिस्सा हैं, तो मैं नहीं कह सकता. इस जगह पर नेपाली लोगों के मजदूरी करने का इतिहास रहा है, इसलिए हमें इसकी जांच करनी होगी.' डीजीपी जामवाल ने कहा कि भड़काऊ भाषण तथाकथित पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए थे, जिसके कारण लद्दाख में हिंसा हुई.

यह भी पढ़ें: 'बिना वजह अपराधी जैसा सुलूक', सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर बोलीं पत्नी, सपोर्ट में उतरी कांग्रेस-AAP

केंद्र के साथ वार्ता को पटरी से उतारने का आरोप

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जामवाल ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर केंद्र के साथ लेह अपेक्स बॉडी की वार्ता को पटरी से उतारने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, '24 सितंबर को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी. इसमें चार लोगों की जान चली गई और बड़ी संख्या में नागरिक, पुलिस अधिकारी और अर्धसैनिक बल के अधिकारी घायल हुए. चल रही प्रक्रियाओं (केंद्र के साथ बातचीत) को विफल करने के प्रयास किए गए.' बता दें कि लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद सोनम वांगचुक ने 15 दिनों से जारी अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी थी. उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार करके जोधपुर जेल भेज दिया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement