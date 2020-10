आंध्र प्रदेश: कनक दुर्गा माता मंदिर में भूस्खलन, कई मलबे के नीचे फंसे

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में स्थित कनक दुर्गा माता के मंदिर में बुधवार को हादसा हो गया. यहां पर भूस्खलन होने से कम से कम चार लोगों के मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका है. राहत और बचाव का कार्य जारी है.

कनक दुर्गा माता का मंदिर इंद्रकीलाद्रि पर्वत पर स्थित है. मंदिर के निकट इंद्रकीलाद्रि पर्वत की चट्टान टूटकर नीचे गिर गई. चट्टान मंदिर के पास बने शेड पर जा गिरी. इससे भक्तों में दहशत फैल गई और कम से कम पांच लोग घायल हो गए.

Vijayawada: Boulders fell off the Indrakeeladri hillock, ahead of Chief Minister Jagan Mohan Reddy's visit to Durga Temple on the hillock. Two injured.#AndhraPradesh pic.twitter.com/uzKlynTAZM