'फेक फिटनेस सर्टिफिकेट, सांसद की धमकी...', TMC ने लेडी डॉक्टर की आत्महत्या पर महाराष्ट्र सरकार को घेरा

TMC की मंत्री साशी पांजा ने महाराष्ट्र में एक डॉक्टर की आत्महत्या को लेकर सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है. पांजा ने कहा कि डॉक्टर को गलत काम करने के लिए मजबूर किया गया, झूठे फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने पड़े और धमकियां दी गईं, यहां तक कि फोन पर एक सांसद ने धमकी दी.

टीएमसी मंत्री ने कहा कि जब डॉक्टर पुलिस से मदद मांगने गईं, तो पुलिस वाले भी इस घटना में शामिल पाए गए. मंत्री ने बताया कि अपनी मौत से पहले डॉक्टर ने अपने हाथ पर लिखा कि पुलिस, प्रशासन और महाराष्ट्र की डबल-इंजन सरकार इसकी जिम्मेदार हैं और उनकी न्याय की मांग मृत्यु के बाद भी पूरी होनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: 'फिट को अनफिट, MP का दबाव...', महाराष्ट्र में सुसाइड करने वाली डॉक्टर को लेकर हुए नए खुलासे

पांजा ने सवाल उठाया कि ऐसे मामले महाराष्ट्र में क्यों चुपचाप हो जाते हैं. उन्होंने कहा, "कहां है महाराष्ट्र महिला आयोग? राष्ट्रीय या क्षेत्रीय मीडिया क्यों सवाल नहीं उठा रहे? CM के इस्तीफे की मांग क्यों नहीं हो रही, जबकि बंगाल में हम हमेशा ऐसी घटनाओं में यह मांग करते हैं."

साशी पांजा ने CAA कैंप्स और SIR (Special Investment Region) को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि SIR एक तरह का बैकडोर NRC है और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: हाथ पर लिखे शब्द, होटल में दी जान... महाराष्ट्र की लेडी डॉक्टर को क्यों करनी पड़ी खुदकुशी? सन्न कर देगी ये कहानी

टीएमसी मंत्री पांजा ने कहा कि TMC वोटर लिस्ट पर लगातार काम करती है और विभाजनकारी मानसिकता वाले कदमों का सामना करना जानती है.

---- समाप्त ----