'फिट को अनफिट, MP का दबाव...', महाराष्ट्र में सुसाइड करने वाली डॉक्टर को लेकर हुए नए खुलासे

महाराष्ट्र के सतारा में एक महिला डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली. महिला डॉक्टर ने दो पुलिसवालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. इसी बीच सुसाइड करने वाली डॉक्टर को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है.

सुसाइड करने वाली महिला डॉक्टर. (File Photo: ITG)
महाराष्ट्र के सतारा जिले में गुरुवार को एक महिला डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया. मरने से पहले अपने हाथ पर लिखे सुसाइड नोट में डॉक्टर ने दो पुलिसकर्मियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है. वहीं, इसी बीच सुसाइड करने वाली महिला डॉक्टर को लेकर एक जानकारी सामने आई है.

सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार सतारा पुलिस किसी आरोपी को पकड़ के रात को मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाती थी. ऐसे में उस समय अगर सुसाइड करने वाली डॉक्टर ड्यूटी पर रहती थी तो वह उन आरोपियों को अनफिट डिक्लेयर करके एडमिट कर लेती थी.

अनफिट कर के एडमिट करती थी डॉक्टर

इसके पीछे की वजह यह थी की रात में आरोपियों को लाने से उसका काम बढ़ता था. साथ ही अपना काम कम करने के लिए वह उन्हें फिट होने के बावजूद अनफिट करार देकर एडमिट कर लेती थी. ऐसा तीन से चार बार होने के बाद पुलिस ने जिला मेडिकल काउंसिल को शिकायत भी की थी. 

वहीं, इस पर जब मेडिकल काउंसिल ने डॉक्टर से जवाब मांगा तो उसने जो जवाब दिया वह हैरान करने वाला था. डॉक्टर ने जवाब में कहा था कि एक एमपी का फोन आया था. एमपी की तरफ से उसपर दबाव भी बनाया गया. हालांकि, जवाब में डॉक्टर ने किसी भी एमपी का नाम नहीं बताया था. लेकिन यह मामला सुसाइड केस से नहीं जुड़ा था. 

सभी पार्टी के नेताओं ने की SIT जांच की मांग

महाराष्ट्र के सतारा जिले में 28 साल की महिला डॉक्टर की कथित आत्महत्या की स्वतंत्र जांच और विशेष जांच दल (SIT) से जांच के लिए सभी पार्टी के नेताओं ने मांग की है. डॉक्टर ने सुसाइड नोट में आरोप लगाया कि सब-इंस्पेक्टर गोपाल बडाने ने उनके साथ कई बार बलात्कार किया, जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बीयर ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. मामले में दोनों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है. जिसकी जांच की जा रही है. 

