दुनिया को परमाणु हथियारों की धमकी देने वाले पाकिस्तान में कितना दम? भारत से कोसों पीछे, आंकड़े देते हैं गवाही

भारत के साथ युद्धविराम हुए महज तीन महीने ही हुए हैं और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर एक बार फिर अपने बड़बोलेपन पर उतर आए हैं. खबरों के मुताबिक, उन्होंने अमेरिका की जमीन से 'परमाणु संपन्न देश' होने का हवाला देते हुए 'आधी दुनिया' को धमकी दी. ऑपरेशन सिंदूर में भारत से हार झेल चुके पाकिस्तान ने अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी और बांधों जैसे आर्थिक ठिकानों को भी निशाना बनाने की धमकी दी है.

पूर्व पेंटागन अधिकारी ने लादेन से की तुलना

ये धमकी ऐसे समय में आई है जब भारत के हमलों से हुई तबाही के बाद पाकिस्तान की रणनीतिक क्षमताएं अब तक बहाल नहीं हो पाई हैं. एक पूर्व पेंटागन अधिकारी ने तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तुलना 'सूट में ओसामा बिन लादेन' से कर डाली. वहीं भारत ने पाकिस्तान को परमाणु हथियारों से लैस गैर-जिम्मेदार देश बताया. परमाणु ताकत के मामले में भी पाकिस्तान भारत से पीछे है.

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास 180 परमाणु वारहेड हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170. खास बात यह है कि पाकिस्तान के पास समुद्र से दागे जाने वाले परमाणु हथियार नहीं हैं.

परमाणु शक्ति: भारत बनाम पाकिस्तान

भारत के पास 48 एयरक्राफ्ट-बेस्ड वारहेड, 80 लैंड-बेस्ड वारहेड, 24 सी-बेस्ड वारहेड और 28 स्टोर किए हुए वारहेड हैं. इनमें अग्नि-V, जो एक लैंड-बेस्ड परमाणु MIRV-सक्षम (मल्टिपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल रीएंट्री व्हीकल) इंटरकांटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, 5,000 किमी से अधिक की सबसे लंबी मारक क्षमता रखती है. खबरों के मुताबिक, भारत अग्नि-VI पर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज 6,000 किमी से अधिक होने का अनुमान है और इसे 2027 में तैनात किया जाना है.

दूसरी ओर, पाकिस्तान के पास 35 एयर-बेस्ड वारहेड, 126 लैंड-बेस्ड वारहेड और आठ स्टोर किए हुए वारहेड हैं, लेकिन उसके पास कोई सी-बेस्ड परमाणु हथियार नहीं है. खबरों की मानें तो वह बाबर-3 SLCM पर काम कर रहा है, जो 450 किमी रेंज वाली सी-बेस्ड परमाणु मिसाइल है.

परमाणु हथियारों में बढ़ोतरी

पिछले 24 वर्षों में भारत के परमाणु वारहेड की संख्या चार गुना बढ़ी है, जबकि पाकिस्तान में यह बढ़ोतरी इससे काफी कम रही. साल 2000 में भारत के पास केवल 35 परमाणु वारहेड थे, जो 2024 में बढ़कर 172 हो गए. वहीं, पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की संख्या इसी अवधि में 48 से बढ़कर 170 हुई. पहले पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा परमाणु वारहेड होते थे, लेकिन 2024 में भारत ने आठ और वारहेड जोड़कर संख्या में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया.

