scorecardresearch
 

Feedback

'बिहार में हुई वोट चोरी' इलेक्शन में करारी शिकस्त पर बोली कांग्रेस, चुनाव आयोग और SIR पर मढ़ा दोष

बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग को दोषी ठहराया है. शनिवार को पार्टी ने एक बैठक बुलाई थी. बैठक के बाद पार्टी ने कहा कि कांग्रेस मतदान के आंकड़ों की गहन जांच करेगी और फिर बिहार में कांग्रेस की हार के कारणों के बारे में मीडिया को बताएगी.

Advertisement
X
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी. (File Photo: ITG)
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी. (File Photo: ITG)

बिहार विधानसभा चुनावों में मिली बुरी हार के बाद कांग्रेस ने शनिवार को बैठक बुलाई थी. जिसमें राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए. बैठक के बाद बिहार के नतीजों पर केसी वेणुगोपाल और अजय माकन ने मीडिया से बात की और वोट चोरी का आरोप लगाया.

चुनाव आयोग को ठहराया दोषी

केसी वेणुगोपाल ने चुनाव आयोग को दोषी ठहराया. उन्होंने कहा कि वोट चोरी हो रही है. कांग्रेस मतदान के आंकड़ों की गहन जांच करेगी और फिर बिहार में कांग्रेस की हार के कारणों के बारे में मीडिया को बताएगी. आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ा था. एक ओर जहां एडनीए को करीब 200 सीटें मिली हैं. वहीं, महागठबंधन को 40 सीट भी नसीब नहीं हुई.

सम्बंधित ख़बरें

चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मछली पकड़ी. (File Photo: ITG)
राहुल गांधी ने जहां पोखर में कूद पकड़ी थी मछली, उस सीट पर 31 हजार वोट से हारी उम्मीदवार 
CM मोहन यादव ने देवास में किसानों को संबोधित किया.(Photo:ITG)
बिहार चुनाव के वक्त राहुल गांधी पचमढ़ी में मना रहे थे छुट्टी: CM मोहन यादव 
voters chose narendra modi and nitish kumar for development
BJP नेता शाहनवाज हुसैन का राहुल गांधी पर वार 
Tejashwis accusation - Calls are continuously being made to officials from the CM House.
तेजस्वी का 'वोट चोरी' का बड़ा आरोप, बोले- 'CM हाउस से अधिकारियों को लगातार जा रहा फोन' 
पीएम मोदी की सभाओं और अमित शाह की रणनीति से शाहाबाद–मगध में एनडीए को मिला निर्णायक फायदा (Photo: PTI)
बिहार का वह क्षेत्र जिसने महागठबंधन को डुबोया, एक इलाके में फिसलीं 33 सीटें 

यह भी पढ़ें: 'चुनाव शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था...', बिहार में करारी शिकस्त पर बोले राहुल गांधी

2010 के बाद पार्टी का सबसे बुरा प्रदर्शन

सबसे बड़ी बात कांग्रेस ने बिहार के जिन जिलों में वोटर जनअधिकार यात्रा की थी, वहां भी पार्टी को बुरी हार मिली है. बिहार में कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा था और केवल छह पर ही जीत हासिल कर पाई. 2010 के बाद बिहार में पार्टी का यह दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन था, जब उसने केवल चार सीटें जीती थीं. शुक्रवार को राहुल गांधी ने कहा कि बिहार चुनाव के नतीजे आश्चर्यजनक थे.

Advertisement

राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनाव शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था और इसीलिए पार्टी कुछ खास हासिल नहीं कर पाई. गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस नतीजों की गहन समीक्षा करेगी.

   

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement