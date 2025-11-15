'बिहार में हुई वोट चोरी' इलेक्शन में करारी शिकस्त पर बोली कांग्रेस, चुनाव आयोग और SIR पर मढ़ा दोष

बिहार विधानसभा चुनावों में मिली बुरी हार के बाद कांग्रेस ने शनिवार को बैठक बुलाई थी. जिसमें राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए. बैठक के बाद बिहार के नतीजों पर केसी वेणुगोपाल और अजय माकन ने मीडिया से बात की और वोट चोरी का आरोप लगाया.

चुनाव आयोग को ठहराया दोषी

केसी वेणुगोपाल ने चुनाव आयोग को दोषी ठहराया. उन्होंने कहा कि वोट चोरी हो रही है. कांग्रेस मतदान के आंकड़ों की गहन जांच करेगी और फिर बिहार में कांग्रेस की हार के कारणों के बारे में मीडिया को बताएगी. आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ा था. एक ओर जहां एडनीए को करीब 200 सीटें मिली हैं. वहीं, महागठबंधन को 40 सीट भी नसीब नहीं हुई.

2010 के बाद पार्टी का सबसे बुरा प्रदर्शन

सबसे बड़ी बात कांग्रेस ने बिहार के जिन जिलों में वोटर जनअधिकार यात्रा की थी, वहां भी पार्टी को बुरी हार मिली है. बिहार में कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा था और केवल छह पर ही जीत हासिल कर पाई. 2010 के बाद बिहार में पार्टी का यह दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन था, जब उसने केवल चार सीटें जीती थीं. शुक्रवार को राहुल गांधी ने कहा कि बिहार चुनाव के नतीजे आश्चर्यजनक थे.

राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनाव शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था और इसीलिए पार्टी कुछ खास हासिल नहीं कर पाई. गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस नतीजों की गहन समीक्षा करेगी.

