'दिमाग खाने वाले' इंफेक्शन से केरल में छठी मौत, तेजी से बढ़ रहे जानलेवा संक्रमण के मामले

केरल के कोझिकोड में Amoebic Meningoencephalitis यानी ब्रेन ईटिंग इंफेक्शन से छठी मौत का मामला सामने आया है. स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इस दुर्लभ और जानलेवा इंफेक्शन के मामले राज्य में और तेजी से बढ़ रहे हैं. मलप्पुरम जिले के 47 साल के चेलाम्ब्रा निवासी शाजी पिछले महीने केरल में तथाकथित 'दिमाग खाने वाले' संक्रमण से मरने वाले छठे व्यक्ति हैं. कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में उनकी मौत हो गई.

मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के अनुसार, शाजी को 9 अगस्त को भर्ती कराया गया था. एकाएक उनकी हालत गंभीर हो गई और गुरुवार सुबह उनकी मृत्यु हो गई. आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा. अधिकारियों ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि उन्हें यह संक्रमण कैसे हुआ. हालांकि ये इंफेक्शन मुख्य रूप से दूषित पानी में मौजूद अमीबा के कारण होता है.

वर्तमान में, कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में इस संक्रमण के लिए 10 मरीजों का इलाज चल ही रहा है. सोमवार को, मलप्पुरम ज़िले के वंदूर निवासी 54 साल की एक महिला की भी इस बीमारी से मृत्यु हो गई. उन्होंने बताया कि जुलाई से आ रहे लगातार मामलों के बाद, स्वास्थ्य अधिकारियों ने राज्य के उत्तरी जिलों में कुओं और तालाबों के क्लोरीनीकरण सहित सफाई अभियान शुरू कर दिया है.

