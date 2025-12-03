मिलिए BJP की 'सोनिया गांधी' से... केरल में लड़ रहीं चुनाव, खुद सुनाई इस नाम को रखने की पूरी कहानी

केरल के मुन्नार में स्थानीय निकाय चुनाव में 'सोनिया गांधी' नाम की एक महिला बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं. 34 वर्षीय सोनिया गांधी मुन्नार पंचायत के 16वें वार्ड नल्लाथन्नी से बीजेपी उम्मीदवार हैं. खास बात यह है कि उनके पिता कट्टर कांग्रेसी थे और उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष से प्रभावित होकर ही बेटी का नाम सोनिया गांधी रखा था.

कैसे पड़ा सोनिया गांधी नाम?

सोनिया का कहना है कि उनके पिता कांग्रेस और यूडीएफ के बड़े समर्थक थे, इसलिए उन्होंने उनका यही नाम रखा. उन्होंने कहा कि उनका पूरा परिवार आज भी कांग्रेस का समर्थक है. सोनिया ने बताया कि उनके पति बीजेपी में हैं और वह हमेशा उनका समर्थन करती रही हैं, इसी वजह से वह अब बीजेपी से चुनाव मैदान में उतरी हैं.

उनके पति सुभाष करीब डेढ़ साल पहले पुराने मुन्नार मूलकडई इलाके में हुए पंचायत उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार रह चुके हैं. इस सीट पर सोनिया गांधी का मुकाबला कांग्रेस की मंजुला रमेश और सीपीएम की वलारमती से है. कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के नाम की हमनाम बीजेपी उम्मीदवार सोनिया गांधी का जन्म दिवंगत दूरे राज के घर हुआ था, जो एक स्थानीय मजदूर और कांग्रेस नेता थे.

तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष से प्रभावित होकर रखा नाम

उस समय की कांग्रेस अध्यक्ष से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी नवजात बेटी का नाम सोनिया गांधी रखा था. इडुक्की की पहाड़ियों में यह नाम सालों तक एक दिलचस्प संयोग के तौर पर जाना जाता रहा. केरल में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव दो चरणों में 9 और 11 दिसंबर को कराए जाएंगे. इस दौरान राज्य की 941 ग्राम पंचायतों, 152 ब्लॉक पंचायतों, 14 जिला पंचायतों, 87 नगरपालिकाओं और 6 नगर निगमों में मतदान होगा.

यह भी दिलचस्प है कि कांग्रेस और उसका पहला परिवार इस इलाके के लिए पूरी तरह अजनबी नहीं है. मुन्नार से करीब 200 किलोमीटर दूर वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा सांसद हैं. इससे पहले इसी सीट का प्रतिनिधित्व उनके भाई राहुल गांधी कर चुके हैं.

