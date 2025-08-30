scorecardresearch
 

केरल: बैंक मैनेजर ने कैंटीन में बीफ पर रोक लगाई, कर्मचारियों ने बैन के खिलाफ किया Beef Protest

बैंक इंप्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया पहले मैनेजर के कथित मानसिक उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन करने वाला था. लेकिन बीफ बैन की खबर सामने आने के बाद विरोध प्रदर्शन इसी मुद्दे पर केंद्रित हो गया. कर्मचारियों का आरोप है कि हाल ही में बिहार से ट्रांसफर होकर आए रीजनल मैनेजर ने कैंटीन में बीफ परोसने पर रोक लगा दी थी, जबकि यहां कैंटीन में सप्ताह के कुछ दिनों में बीफ परोसा जाता है.

बैंक कर्मचारियों के प्रदर्शन को राज्य के कुछ नेताओं का समर्थन भी मिला. (Photo- ITG)
केरल के कोच्चि स्थित केनरा बैंक की शाखा में शुक्रवार को अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. कर्मचारियों ने दफ्तर और कैंटीन में कथित तौर पर बीफ पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ बाहर आकर बीफ और पराठा परोसकर विरोध जताया.

दरअसल, बैंक इंप्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) पहले मैनेजर के कथित मानसिक उत्पीड़न और अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाला था. लेकिन बीफ बैन की खबर सामने आने के बाद विरोध प्रदर्शन इसी मुद्दे पर केंद्रित हो गया.

फेडरेशन नेता एसएस अनिल ने कहा, “यह बैंक संविधान के तहत चलता है. भोजन व्यक्तिगत पसंद है और भारत में हर किसी को अपने खाने की स्वतंत्रता है. हम किसी पर बीफ खाने का दबाव नहीं बना रहे, लेकिन रोक लगाने का विरोध हमारा अधिकार है.”

राजनीतिक समर्थन भी मिला

प्रदर्शन को राज्य के कुछ नेताओं का समर्थन भी मिला. वामपंथ समर्थित निर्दलीय विधायक केटी जलील ने फेसबुक पर पोस्ट कर कहा कि केरल में किसी भी तरह का सांगठनिक अजेंडा” हीं चलने दिया जाएगा.

उन्होंने लिखा, “क्या पहनना है, क्या खाना है और क्या सोचना है, यह ऊपरी अधिकारी तय नहीं करेंगे. यह धरती लाल है और इसका दिल भी लाल है. जहां लाल झंडा लहराता है, वहां फासीवाद के खिलाफ बिना डरे आवाज़ उठाई जा सकती है. जब कॉमरेड एकजुट होते हैं, तो कोई भी भगवा झंडा उठाकर जनता की भलाई को नुकसान नहीं पहुंचा सकता.”

---- समाप्त ----
