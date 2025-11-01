scorecardresearch
 

Feedback

केरल बना भारत का पहला राज्य जिसने मिटाई चरम गरीबी, मुख्यमंत्री विजयन ने किया ऐलान

मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल विधानसभा में घोषणा की कि राज्य अब चरम गरीबी से मुक्त हो गया है. यह उपलब्धि 1000 करोड़ रुपये की योजनाओं और माइक्रो प्लानिंग से हासिल हुई. विपक्ष ने इसे “धोखा” बताया और सत्र का बहिष्कार किया.

Advertisement
X
केरल की गरीबी उन्मूलन योजना हुई सफल (Photo: PTI)
केरल की गरीबी उन्मूलन योजना हुई सफल (Photo: PTI)

भारत के इतिहास में 1 नवंबर 2025 का दिन केरल राज्य के लिए मील का पत्थर बन गया है. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य विधानसभा में घोषणा की कि केरल अब चरम गरीबी से मुक्त हो गया है. यह घोषणा राज्य के स्थापना दिवस यानी केरल पिरवी दिवस के मौके पर की गई, जिसे लेकर पूरा राज्य गर्व और उत्साह से झूम उठा. 

मुख्यमंत्री विजयन ने कहा, “आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि हमने केरल को भारत का पहला ऐसा राज्य बना दिया है, जहां कोई भी परिवार अब चरम गरीबी में नहीं है. यह ‘नवा केरल’ की दिशा में एक बड़ा कदम है.”

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2021 में सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में ही यह फैसला लिया गया था कि राज्य से अत्यधिक गरीबी हटाई जाएगी. उन्होंने बताया कि यह कदम चुनाव के दौरान जनता से किया गया एक वादा था, जिसे अब पूरा किया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

बॉलीवुड सेलेब्स की तरह करनी है शादी? ये शानदार डेस्टिनेशन हैं परफेक्ट 
Kerala Black Magic Row
काला जादू का शक, तंत्र-मंत्र का खेल... पति की खौफनाक हरकत, पत्नी पर डाली उबलती फिश करी 
woman shadow
मुंह पर फेंकी खौलती ग्रेवी...काला जादू करने से रोका तो पत्नी पर कर दिया हमला 
CM Nitish should consider retirement: Mukesh Sahni
ट्रंप-जिंपिंग की मीटिंग, SIR पर बोलीं प्रियंका; देखें खबरें  
Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan
पेंशन 2,000, ASHA वर्कर्स को 1,000 की बढ़ोतरी, नई महिला सुरक्षा योजना भी लागू, केरल सरकार का बड़ा ऐलान 

हालांकि, विपक्ष यानी कांग्रेस की अगुवाई वाले UDF गठबंधन ने इस दावे को “सिरा झूठ” करार दिया और विधानसभा सत्र का बहिष्कार किया. उनका कहना था कि सरकार यह सब जनता को बहकाने के लिए कह रही है.

कैसे खत्म की केरल ने चरम गरीबी?

Advertisement

केरल पहले से ही देश का पहला राज्य है जिसने 100 फीसदी साक्षरता, डिजिटल साक्षरता और हर घर तक बिजली पहुंचा दी है. अब गरीबी मिटाने में भी उसने नया रिकॉर्ड बना दिया.

राज्य सरकार ने इसके लिए 1,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का निवेश किया. लगभग 20,648 परिवारों को रोज खाना उपलब्ध कराया गया, जिनमें से 2,210 परिवारों को पका हुआ भोजन मिला. 85,000 से ज़्यादा लोगों को इलाज और दवाइयों की सुविधा दी गई. 

5,400 से ज़्यादा नए घर बनाए जा चुके हैं या बन रहे हैं, 5,522 घरों की मरम्मत करवाई गई और 2,713 भूमिहीन परिवारों को रहने के लिए जमीन दी गई.

इसके अलावा 21,000 से ज़्यादा लोगों को पहली बार राशन कार्ड, आधार कार्ड और पेंशन जैसी जरूरी डॉक्यूमेंट मिले. लगभग 4,400 परिवारों को रोजगार से जुड़ी योजनाओं में शामिल किया गया.

यह भी पढ़ें: पेंशन 2,000, ASHA वर्कर्स को 1,000 की बढ़ोतरी, नई महिला सुरक्षा योजना भी लागू, केरल सरकार का बड़ा ऐलान

मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बताया कि सरकार ने एक जैसा नियम सभी के लिए न रखकर हर परिवार की जरूरत पहचान कर अलग योजना बनाई. कुल 64,006 ज़रूरतमंद परिवार चुने गए और उनके लिए माइक्रो-प्लान बनाए गए.

पारदर्शी और राजनीतिक सीमाओं से परे अभियान

Advertisement

स्थानीय स्वशासन मंत्री एमबी राजेश ने कहा कि “एक्सट्रीम पॉवर्टी इरैडिकेशन प्रोग्राम” यानी अत्यधिक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पूरे राज्य में पारदर्शी तरीके से चलाया गया, जिसमें जनता भी शामिल रही.

उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि के पीछे राजनीतिक सीमाओं को भूलकर किया गया संयुक्त प्रयास है - इसमें वाम मोर्चा (LDF) और UDF दोनों दलों के स्थानीय निकायों ने भाग लिया.

राजेश ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि “यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था. हमने पहले काम किया, फिर नतीजे घोषित किए.”

जब विपक्ष ने सत्र में नारेबाजी करते हुए वॉकआउट किया, तब मुख्यमंत्री विजयन ने जवाब दिया - “जो लोग हमें धोखेबाज़ कह रहे हैं, असल में वही अपने व्यवहार का जिक्र कर रहे हैं. हमने जो कहा, वही किया, वही हमारी जवाब है.”

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement