Kenstar के फाइव स्टार रेटिंग वाले कूलर लॉन्च, खूब बचाएंगे बिजली

केनस्टार ने बाजार में अपनी फाइव-स्टार रेटिंग की सर्टिफाइड कूलर रेंज लॉन्च कर दी है. कंपनी ग्राहकों को पांच साल की वारंटी दे रही है. सीईओ सुनील जैन ने कहा कि हर प्रोडक्ट में सटीकता, गुणवत्ता और रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने पर फोकस किया गया है.

Kenstar के दमदार कूलर्स (Photo: ITG)
केनस्टार (Kenstar) ने मार्केट में फाइव-स्टार रेटिंग वाली कूलर रेंज लॉन्च की है. इस नए प्रोडक्ट में कस्टमर्स को पांच साल की वारंटी के साथ बेहतरीन सुविधा का भरोसा दिया गया है. कंपनी के सीईओ सुनील जैन ने बताया कि यह प्रोडक्ट भारत सरकार के पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा बचत मानदंडों के मुताबिक है.

केनस्टार के सीईओ सुनील जैन के मुताबिक, कंपनी द्वारा डिजाइन किए गए हर उपकरण में सटीकता, गुणवत्ता और रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने पर फोकस किया गया है. 

उन्होंने बताया कि पिछले 29 साल से केनस्टार ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने की दिशा में काम कर रहा है, जो बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ कस्टमर्स को संतुष्टि देते हैं और उनकी जिंदगी में खुशियां लाने का काम करते हैं.

हरियाणा और गुरुग्राम में खास योजना...

कंपनी ने खास तौर से हरियाणा और गुरुग्राम के बाजार के लिए एक स्पेशल प्लान के साथ इस दूरगामी प्रोजेक्ट को उतारा है. कंपनी का टारगेट इस प्रोजेक्ट के जरिए बाजार की प्रतिस्पर्धा में आगे निकलना और अपनी पहचान को मजबूत करना है.

सीईओ सुनील जैन ने कहा कि केनस्टार की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता ग्राहक की संतुष्टि है. उन्होंने यकीन दिलाया कि यह प्रोडक्ट ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा और उन्हें बेहतरीन एक्सपीरिएंस देगा. 

