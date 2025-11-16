scorecardresearch
 

Feedback

'100 साल में पहली बार कानून का पालन कर रहा RSS', प्रियंक खड़गे का तंज

कर्नाटक सरकार के मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने चित्तापुर में प्रस्तावित आरएसएस कार्यक्रम पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि संगठन पहली बार कानून का पालन कर रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि प्रशासन की शर्तें तोड़ी गईं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस के आंकड़ों पर भी खड़गे ने सवाल उठाए और कैबिनेट फेरबदल की चर्चाओं को खारिज किया.

Advertisement
X
प्रियंक खड़गे लगातार RSS पर हमलावर रहते हैं. (Photo- ITG)
प्रियंक खड़गे लगातार RSS पर हमलावर रहते हैं. (Photo- ITG)

कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि चित्तापुर में अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए अनुमति मांगकर संगठन "100 साल में पहली बार कानून का पालन करता दिख रहा है." खड़गे ने स्पष्ट चेतावनी दी कि प्रशासन द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

प्रियंक खड़गे ने कहा कि चित्तापुर में प्रस्तावित गतिविधि के लिए प्रशासन ने बेहद सख्त नियम तय किए हैं और सभी शर्तों को लिखित रूप में दिया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "जो संगठन हमेशा नियमों को नजरअंदाज करता रहा, वही आज अनुमति लेने आया है. अच्छा है- कानून का पालन करें लेकिन अगर किसी ने भी शर्तें तोड़ीं, तो कानून जो सज़ा कहता है, वही मिलेगी."

यह भी पढ़ें: टिकट की राजनीति ने ले ली जान! RSS कार्यकर्ता ने आरोपों के बीच फांसी लगाकर दी जान

सम्बंधित ख़बरें

DK Shiv kumar and siddaramaiah
दिल्ली में हलचल, बेंगलुरु में बेचैनी… कैबिनेट फेरबदल पर सिद्धारमैया–DK की मीटिंग ने बढ़ाया पारा! 
Shubman Gill
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 16 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
DK Shivakumar
'आलाकमान पूछेगा तो अपनी बात रखूंगा', कैबिनेट विस्तार की अटकलों पर बोले डीके शिवकुमार  
Siddaramaiah MUDA case
कर्नाटक: CM सिद्धारमैया की बढ़ी मुश्किलें! इस मामले में लोकायुक्त ने कोर्ट में पेश की स्टेटस रिपोर्ट  
kannada film actress harassment case
यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और एक करोड़ की डिमांड... 'पागल प्रेमी' के जाल में फंसी फिल्म एक्ट्रेस की कहानी 

कांग्रेस के मंत्री ने यह भी कहा कि वही समूह, जिसने पहले 'पथ संचलन' जैसी गतिविधियों के लिए अनुमति न लेने की घोषणा की थी, अब प्रक्रिया का पालन करने को मजबूर है. खड़गे के अनुसार, यह बदलाव सख्त प्रशासनिक कार्रवाई के प्रभाव को दर्शाता है.

बिहार चुनाव की भविष्यवाणियों पर प्रतिक्रिया

Advertisement

बिहार के चुनावी नतीजे पर प्रियंक खड़गे ने कहा कि पार्टी नेतृत्व सभी आंकड़ों की गहराई से समीक्षा करेगा. उन्होंने संकेत दिया कि चुनाव प्रक्रिया के कई पहलुओं - संस्थाओं की भूमिका, स्थानीय घटनाक्रम और व्यवहार की भी जांच की जाएगी. उन्होंने कहा, "डेटा को एक-दो दिन दबाया जा सकता है, लेकिन अंत में आंकड़े खुद कहानी कहते हैं." 

यह भी पढ़ें: 'हम संविधान के भीतर हैं...', RSS के रजिस्ट्रेशन विवाद पर बोले मोहन भागवत

प्रियंक खड़गे ने दावा किया कि अलंद, महादेवपुर, हरियाणा और महाराष्ट्र की कुछ घटनाओं पर उनकी पार्टी पहले ही पर्याप्त सबूत इकट्ठा कर चुकी है.

कैबिनेट फेरबदल की अटकलों पर सफाई

केंद्रीय राजनीति में चल रही कैबिनेट फेरबदल की अटकलों पर भी खड़गे ने स्पष्ट कहा कि यह सब सिर्फ मीडिया की कल्पना है. उन्होंने कहा, "कैबिनेट के अंदर ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है. यह सिर्फ बाहर की बात है, अंदर नहीं." 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement