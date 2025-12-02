कर्नाटक में ब्रेकफास्ट पार्ट-2 खत्म कर पाएगा कांग्रेस का संकट? आज सिद्धारमैया डीके शिवकुमार के मेहमान

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एकता दिखाते हुए 2 दिसंबर को डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के घर नाश्ते पर जाने वाले हैं. कुछ ही दिन पहले दोनों ने सत्ता की लड़ाई के बाद साथ खाना खाया था. शिवकुमार ने सोमवार शाम को कन्फर्म किया कि उन्होंने सिद्धारमैया को नाश्ते पर बुलाया है, जिससे कर्नाटक से किए गए वादों को पूरा करने के लिए मिलकर की गई कोशिशों पर बात की जा सके और उन्हें मज़बूत किया जा सके.

और पढ़ें

सिद्धारमैया ने दिन में पहले कहा था कि उन्हें अभी तक कोई ऑफिशियल न्योता नहीं मिला है. जबकि शिवकुमार ने कहा था कि यह उनके और CM के बीच का मामला है, और वे 'भाइयों' की तरह काम कर रहे हैं.

डीके शिवकुमार ने शाम को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "मैं और मुख्यमंत्री एक टीम की तरह मिलकर काम करना जारी रखेंगे. मैंने माननीय CM को कल नाश्ते पर बुलाया है, जिससे कर्नाटक से किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए मिलकर की गई कोशिशों पर बात की जा सके और उन्हें मज़बूत किया जा सके."

हाईकमान की बात मानेंगे सिद्धारमैया

दोनों नेताओं के बीच लीडरशिप विवाद पर बनी अड़चन को खत्म करने की कोशिश में, शिवकुमार दो दिन पहले CM के घर गए थे. कांग्रेस हाईकमान के कहने पर सिद्धारमैया ने इसी तरह की ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई थी. शनिवार को हुई शुरुआती मीटिंग के बाद, दोनों नेताओं ने सबके सामने कहा था कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा.

Advertisement

लीडरशिप के मुद्दे पर, सिद्धारमैया और शिवकुमार ने कहा कि वे हाईकमान की बात मानेंगे.

इस डेवलपमेंट को हाईकमान की तरफ से दोनों के बीच लीडरशिप की लड़ाई को रोकने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, और यह इशारा है कि सिद्धारमैया फिलहाल CM बने रहेंगे, खासकर 8 दिसंबर से शुरू होने वाले बेलगावी लेजिस्लेचर सेशन से पहले तक.

ऑफिशियल सोर्स ने कहा, "जैसा कि मुख्यमंत्री ने शनिवार को बताया था, वह कल नाश्ते के लिए शिवकुमार के घर जाने वाले हैं."

डीके शिवकुमार ने कहा, "मेरे साथ 140 लोग (MLA) हैं. जब हम पैदा होते हैं या मरते हैं, हम अकेले होते हैं. जब पार्टी की बात आती है, तो हम सभी को साथ लेकर चलेंगे. किसी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है."

यह भी पढ़ें: 'चिंता ना करें...', कर्नाटक में सियासी खींचतान के बीच डीके शिवकुमार का बयान

'इंतज़ार करते हैं और...'

डीके शिवकुमार के भाई और कांग्रेस के पूर्व MP डी के सुरेश, जो कथित तौर पर कांग्रेस हाईकमान के नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, सोमवार को बेंगलुरु लौट आए. एयरपोर्ट पर रिपोर्टरों से बात करते हुए, सुरेश ने अपने सफर के बारे में जानकारी शेयर करने से मना करते हुए कहा, "यह एक पर्सनल विज़िट थी. मैं सब कुछ नहीं कह सकता. सब कुछ आसानी से हो रहा है. ब्रेकफ़ास्ट मीटिंग हो रही हैं. कल भी ब्रेकफ़ास्ट मीटिंग है, तो सब कुछ एक स्टेज पर आ जाएगा. हाईकमान सही वक्त पर सही फ़ैसले लेगा. तब तक, हमें इंतज़ार करना होगा."

Advertisement

यह पूछे जाने पर कि क्या शिवकुमार के CM बनने का वक्त गया है, सुरेश ने कहा, "इंतज़ार करते हैं और देखते हैं."

20 नवंबर को कांग्रेस सरकार के पांच साल के कार्यकाल का आधा समय पूरा होने के बाद राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच सत्ताधारी पार्टी के अंदर सत्ता की खींचतान तेज हो गई थी. ये अटकलें 2023 में सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच हुए एक कथित 'पावर-शेयरिंग' समझौते से और तेज हो गईं.

---- समाप्त ----