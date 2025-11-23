'हाईकमान ही करेगा फैसला, सभी को मानना होगा...', कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात पर बोले सिद्धारमैया

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत की और कैबिनेट विस्तार, नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों और दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात पर विस्तार से जवाब दिया. उन्होंने कहा कि हाईकमान जैसा निर्णय करेगा, उसे वे भी मानेंगे और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को भी मानना होगा. उन्होंने 2.5 साल के कथित कार्यकाल फॉर्मूले को महज अटकलें बताया.

दरअसल, कर्नाटक में सत्ता और नेतृत्व को लेकर राजनीतिक सरगर्मी देखी जा रही है. इस बीच, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने तमाम अटकलों पर सीधे जवाब दिए. उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार हो या नेतृत्व से जुड़ा कोई निर्णय... इन सभी पर अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान का होगा.

MLAs की दिल्ली में खड़गे से मुलाकात पर क्या बोले सिद्धारमैया

कर्नाटक कांग्रेस के कई विधायकों के दिल्ली जाकर खड़गे से मिलने की खबरें सामने आती रही हैं. क्या मुख्यमंत्री ने खड़गे से इस बारे में बात की? इस पर सिद्धारमैया ने कहा, नहीं, मैंने इसके बारे में उनसे नहीं पूछा. मुझे इंटेलिजेंस से जानकारी मिलती है, खड़गे से नहीं. मैंने विधायकों से भी इस बारे में नहीं पूछा. यह एक सौहार्दपूर्ण मुलाकात थी.

सिद्धारमैया का कहना था कि अंततः हाईकमान ही फैसला करेगा. सभी नेताओं और सभी मंत्रियों को हाईकमान के निर्णय को स्वीकार करना होगा. मैं भी स्वीकार करूंगा और डीके शिवकुमार को भी स्वीकार करना होगा.

इस बीच यह सवाल भी उठा कि क्या कोई प्रस्ताव इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे के पास पेंडिंग है? इस पर उन्होंने साफ कहा, नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.

संगठनात्मक चुनावों पर चर्चा

मुख्यमंत्री ने बताया कि खड़गे से मुलाकात के दौरान पार्टी संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई. उन्होंने कहा, हमने तालुक, पंचायत, जिला पंचायत और बेंगलुरु नगर निगम चुनावों पर चर्चा की. यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी क्योंकि वे बेंगलुरु में थे.

‘2.5 साल फॉर्मूला’ पर सफाई

बीते कुछ महीनों से चल रहे पावर ट्रांसफर की चर्चा को भी उन्होंने नकार दिया. सिद्धारमैया ने कहा, नहीं, नहीं… यह सब आप लोग कहते रहते हैं. यह सिर्फ अटकलें हैं. आपने ही यह अटकलें बनाईं. यह सिर्फ चर्चाएं हैं, बस चर्चाएं.

सिद्धारमैया के इन बयानों से यह साफ है कि कर्नाटक कांग्रेस के भीतर चल रही हलचल के बीच वे नेतृत्व विवाद को लेकर किसी भी तरह की अटकलों को हवा नहीं देना चाहते और पूरी जिम्मेदारी हाईकमान पर छोड़ना चाहते हैं.

खड़गे ने CM सिद्धारमैया को दिल्ली बुलाया

खबर है कि कर्नाटक को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने सक्रियता बढ़ा दी है. पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को व्यक्तिगत तौर पर दिल्ली बुलाकर स्थिति पर चर्चा की तैयारी शुरू कर दी है. सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सिद्धारमैया से दिल्ली आने को कहा है, जहां वे हाईकमान के साथ मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर बैठक करेंगे. इंटेलिजेंस रिपोर्ट में भी संकेत मिला है कि लंबा खिंचता गतिरोध सरकार और पार्टी दोनों की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है.

सूत्रों के अनुसार खड़गे ने मुख्यमंत्री से कहा है कि वे नवंबर के अंत तक दिल्ली पहुंचें ताकि मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर विस्तृत चर्चा हो सके. सिद्धारमैया ने भी दोहराया है कि वे पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हैं. जब भी बुलाया आएगा, वे दिल्ली जाएंगे.

कर्नाटक मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि राज्य में जारी राजनीतिक गतिरोध सरकार और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है. आंतरिक असंतोष, सत्ता परिवर्तन पर चल रही चर्चाओं और संभावित नेतृत्व फेरबदल की अटकलों ने प्रशासनिक गति को भी प्रभावित किया है.

बताते चलें कि पिछले दिनों कर्नाटक कांग्रेस के कई विधायक दिल्ली पहुंचे थे और वहां कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात की थी, जिसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई थी कि डीके शिवकुमार के समर्थक सत्ता परिवर्तन की मांग उठा रहे हैं.

