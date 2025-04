रैली के दौरान ASP पर भड़के सीएम सिद्धारमैया, थप्पड़ मारने का किया इशारा

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सोमवार को कांग्रेस की एक रैली के दौरान अपना आपा खो बैठे और एक पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारने जैसा इशारा करते हुए नजर आए, अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल कार्यक्रम के दौरान जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाए तो सीएम सिद्धारमैया नाराज हो गए. मुख्यमंत्री ने रैली स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए धरवाड़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) नारायण बरमानी पर गुस्सा दिखाया और हाथ उठाने की कोशिश करते दिखे जिसे देखकर अधिकारी पीछे हट गए.

मंच पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच खड़े सिद्धारमैया ने गुस्से में अधिकारी को बुलाते हुए पूछा, 'अरे, इधर आओ, एसपी कौन है? तुम लोग कर क्या रहे हो?" इसके बाद मंच पर माहौल तनावपूर्ण हो गया और उसके बाद ऑडियो ठीक से सुनाई नहीं देने लगा. वीडियो में मुख्यमंत्री ने ऐसे हाथ उठाया जिससे लग रहा है कि अधिकारी को वो थप्पड़ मारने का इशारा हो.

