जेएनयू छात्रसंघ चुनाव: कैंपस में नारेबाजी और जश्न का माहौल... आज शाम तक आएंगे फाइनल नतीजे

दिल्ली के जेएनयू कैंपस में बुधवार देर शाम तक चुनावी माहौल चरम पर रहा. मतगणना केंद्र के बाहर छात्र संगठनों के समर्थक डटे रहे और जैसे ही किसी पद का नतीजा घोषित हुआ, कैंपस नारों और जश्न से गूंज उठा.

जेएनयू में छात्र संघ चुनाव हो रहा है. (Photo: ITG)
जेएनयू छात्रसंघ चुनाव की मतगणना लगातार जारी है और जैसे-जैसे परिणामों का ऐलान हो रहा है, कैंपस में उत्साह और हलचल बढ़ती जा रही है. मंगलवार देर रात काउंसलर पदों की मतगणना शुरू हुई थी, जिसके बाद बुधवार दोपहर से केंद्रीय पैनल के भी वोटों की गिनती शुरू कर दी गई. बैलट पेपर से चुनाव होने के कारण मतगणना में देरी हो रही है और अंतिम परिणाम गुरुवार शाम तक आने की संभावना जताई जा रही है.

मतगणना केंद्र के बाहर छात्र संगठनों के समर्थक लगातार जुटे हुए हैं. टेंट लगाए गए हैं, जहां छात्र पूरी तरह चुनावी नतीजों पर अपनी नज़रें टिकाए हुए हैं. जैसे ही किसी सीट का परिणाम घोषित हो रहा है, समर्थकों द्वारा जोरदार नारेबाजी और जश्न मनाया जा रहा है. देर शाम तक मतगणना केंद्र के बाहर भारी भीड़ नजर आई.

एबीवीपी का दावा- काउंसलर की 26 सीटों में से 14 पर जीत

चुनावी रुझानों के बीच छात्र संगठन एबीवीपी ने दावा किया है कि अब तक काउंसलर पद की 26 सीटों के परिणाम घोषित हुए हैं, जिनमें संगठन ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की है. हालांकि केंद्रीय पैनल के शुरुआती रुझानों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है.

केंद्रीय पैनल पर लेफ्ट की मामूली बढ़त

बुधवार दोपहर शुरू हुई केंद्रीय पैनल की मतगणना में शुरुआती रुझानों के मुताबिक चारों सीटों पर लेफ्ट गठबंधन की मामूली बढ़त बताई जा रही है. परिणामों की घोषणा के लिए मतगणना केंद्र पर अनाउंसमेंट चल रहा है और छात्र लगातार हर अपडेट पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

कैंपस में चुनावी हलचल जोरों पर

बुधवार शाम जेएनयू कैंपस के अंदर मतगणना केंद्र में चुनावी माहौल चरम पर रहा. छात्र टेंट में बैठे हुए, रुक-रुककर नारेबाजी कर रहे थे और देर शाम तक लगातार चुनावी रुझान सामने आते रहे. कैंपस में छात्रों का भारी जमावड़ा नजर आया.

गुरुवार शाम तक अंतिम नतीजे

बैलट पेपर से मतदान होने के कारण गिनती में पहले से अधिक समय लग रहा है. चुनाव आयोग की व्यवस्था के तहत नतीजों की घोषणा क्रमवार की जा रही है. अंतिम परिणाम गुरुवार शाम तक आने की उम्मीद है.
 

