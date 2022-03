Jet Airways: जॉब दिलाने के नाम पर हो रही है धोखाधड़ी! जेट एयरवेज ने किया अलर्ट

देश में नौकरी पाने के चक्कर में कई बार युवा फर्जीवाड़े का शिकार होते हैं. पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां किसी बड़ी कंपनी में नौकरी देने के नाम पर लोगों को ठगा गया है. ऐसा ही कुछ फर्जीवाड़ा प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नाम पर हो रहा है. एयरलाइंस ने रविवार को एक ट्वीट कर चेतावनी भी दी है.

एयरलाइंस ने ट्वीट कर लोगों को चेताया है कि कुछ लोग कंपनी के नाम पर इंटरव्यू और नौकरी का झांसा देकर पैसे ऐंठ रहे हैं. ऐसे में किसी भी नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले उसके सोर्स की अच्छे से जांच कर लें. जेट एयरवेज ने ट्वीट कर लिखा, "सावधान: जेट एयरवेज का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले कुछ बेइमान /संस्थाएं लोगों से इंटरव्यू या नौकरी के बदले पैसे की मांग कर रहे हैं. नौकरी का पोस्ट या ऑफ़र का जवाब देने से पहले कृपया ईमेल सोर्स या सोशल मीडिया पोस्ट के सोर्स की जांच कर लें."

Caution: Certain unscrupulous people/entities claiming to represent Jet Airways are demanding money in exchange for interviews or jobs. Please check the source of email source or social media posts before responding to job posts or offers. Read below for more information. pic.twitter.com/Mz7TOPOebf