Janmashtami Wishes: राधा की भक्ति मुरली की मिठास... मुबारक हो आपको जन्माष्टमी का त्योहार, कान्हा के जन्मदिन पर भेजें ये मैसेज

- माखन चोर नंद किशोर, बांधी जिसने प्रीत की डोर,

हरे कृष्ण हरे मुरारी, पूजती जिन्हें दुनिया सारी,

आओ उनके गुण गाएं, सब मिलकर जन्माष्टमी मनाएं.

जन्माष्टमी की शुभकामनाएं!

- राधा की भक्ति मुरली की मिठास,

माखन का स्वाद और गोपियों का रास,

सब मिलकर बनाते हैं जन्माष्टमी को खास!

जन्माष्टमी 2025 की शुभकामनाएं



- देखो फिर कृष्ण जन्माष्टमी आई है,

माखन की हांडी ने फिर मिठास बढ़ाई है,

कान्हा की लीला है सबसे प्यारी,

वो दे तुम्हें दुनिया भर की खुशियां सारी

Happy Janmashtami 2024!



- सावन की बारिश और भादों की बहार,

नन्द के लाला को हमारा नमस्कार

जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!



- मक्खन का कटोरा,

फूलों की बहार,

मिश्री की मिठास,

मैया का प्यार और दुलार,

मुबारक हो सबको जन्माष्टमी का त्यौहार!

Happy Krishna Janmashtami



- कृष्ण जिनका नाम

गोकुल जिनका धाम,

ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सब का प्रणाम!

Happy Krishna Janmashtami 2025



- लोगों की रक्षा करने, एक उंगली पर पहाड़ उठाया,

उसी कन्हैया की याद दिलाने, जन्माष्टमी का पावन दिन आया।

Happy Krishna Janmashtami

- कृष्ण की महिमा, कृष्ण का प्यार;

कृष्ण में श्रद्धा, कृष्ण से ही संसार;

मुबारक हो सबको जन्माष्टमी का त्योहार

Happy Krishna Janmashtami 2025!



- कर भरोसा राधे नाम का,

धोखा कभी न खाएगा,

हर मौके पर कृष्ण तेरे घर सबसे पहले आएगा.

Happy Krishna Janmashtami!



- वृन्दावन की खुशबू

राधा कृष्ण का प्यार

कन्हैया का नटखटपन

मां यशोदा की फटकार

मुबारक हो सबको जन्माष्टमी का त्योहार!

