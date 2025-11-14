CM उमर अब्दुल्ला को बड़ा झटका है J-K उपचुनाव के नतीजे, फायदे में बीजेपी और PDP

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ-साथ आज देश के सात राज्यों की आठ विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के भी नतीजे आ रहे हैं. जम्मू-कश्मीर के नगरोटा सीट से बीजेपी उम्मीदवार जीत गई है जबकि बडगाम में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने जीत दर्ज की है.

बीजेपी ने जम्मू-कश्मीर की नगरोटा विधानसभा क्षेत्र पर अपना कब्जा बरकरार रखा है. यहां से बीजेपी की देवयानी राणा ने जीत दर्ज कर ली है. देवयानी ने अपने दिवंगत पिता एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा की विरासत को आगे बढ़ाते हुए 24,647 मतों के अंतर से जीत हासिल की.

देवयानी राणा ने मतगणना शुरू होने के बाद से बढ़त बनाए रखी. उन्होंने 42,350 वोट हासिल कर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी एवं जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी (जेकेएनपीपी) के उम्मीदवार हर्ष देव सिंह को हराया, जिन्हें 17,703 वोट मिले. नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम बेगम 10,872 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं.

नगरोटा से जीत दर्ज करने वाली बीजेपी विधायक देवयानी राणा ने कहा कि मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूं कि जिस तरह नगरोटा ने राणा साहिब (मेरे स्वर्गीय पिता देवेंद्र सिंह राणा) को आशीर्वाद दिया था. आज उन्होंने परिवार की तरह मेरा भी आशीर्वाद दिया. मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगी. जब बीजेपी चुनाव लड़ती है, तो जीत के लिए ही लड़ती है. इसका उदाहरण आप नगरोटा और बिहार के नतीजों में देख सकते हैं. राणा ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा और अन्य पार्टी नेताओं को उन पर विश्वास जताने के लिए धन्यवाद देती हैं.

#WATCH | Newly-elected BJP MLA from Nagrota, Devyani Rana says, "I am fortunate that the manner in which Nagrota blessed Rana sahib (her father, late MLA Devender Singh Rana), they did their duty of being a family today too and blessed me. I will be thankful to them...When BJP… https://t.co/9rT15GOlVC pic.twitter.com/sQmqebcDrS — ANI (@ANI) November 14, 2025

अमेरिका की कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक देवयानी राणा अपने परिवार के मीडिया और ऑटोमोबाइल व्यवसाय का प्रबंधन करती हैं. उन्होंने कहा कि वह बीजेपी के सेवा और निष्ठा के सिद्धांतों को कायम रखते हुए राजनीति में नया, पेशेवर दृष्टिकोण लाना चाहती हैं.

बडगाम सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका लगा है. इस सीट से पीडीपी के अगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने 4478 सीटों से जीत दर्ज की है. उन्हें 21576 वोट मिले जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगा सैयद महमूद अल-मोसावी को 17098 वोट ही मिले.

