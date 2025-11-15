scorecardresearch
 

Feedback

डॉक्टरों वाला 'व्हाइट कॉलर' टेरर नेटवर्क उजागर, RSS दफ्तरों और धार्मिक स्थानों पर हमले का था प्लान

दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट के दो मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है. सहारनपुर और फरीदाबाद को ऑपरेशन बेस बनाकर यह नेटवर्क दिल्ली के संवेदनशील ठिकानों, आरएसएस कार्यालयों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था. खुफिया एजेंसियां छह महीनों से इन मॉड्यूल पर नज़र रखे थीं और समय रहते इस बड़ी साजिश को विफल कर दिया गया था.

Advertisement
X
'व्हाइट कॉलर' मॉड्यूल का पर्दाफाश (Photo: ITG)
'व्हाइट कॉलर' मॉड्यूल का पर्दाफाश (Photo: ITG)

दिल्ली और आसपास के राज्यों में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) के दो मॉड्यूल का सुरक्षा एजेंसियों ने खुलासा किया है.  जांच एजेंसियों के अनुसार इन मॉड्यूल्स का मकसद दिल्ली के संवेदनशील सरकारी ठिकानों, आरएसएस कार्यालयों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना था. 

इसके लिए सहारनपुर और फरीदाबाद को ऑपरेशन बेस के तौर पर चुना गया, क्योंकि दोनों ही शहर दिल्ली के बेहद करीब हैं और यहां अमोनियम नाइट्रेट से लेकर फर्टिलाइजर तक की सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाती है.

लखनऊ से कानपुर तक साजिश के तार

सम्बंधित ख़बरें

Delhi Blast Case
दिल्ली ब्लास्ट केस: एक और सर्जन हिरासत में, नूंह से पकड़े गए दो संदिग्ध, कहां तक फैला है आतंक का जाल? 
delhi blast news
दिल्ली ब्लास्ट: 4 आतंकी डॉक्टरों के लाइसेंस कैंसिल, रजिस्टर से कटा नाम, अब नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिस 
Indian security forces stand near the site of an explosion inside a police station in Nowgam Srinagar
श्रीनगर: नौगाम पुलिस स्टेशन में भीषण ब्लास्ट, 300 फीट दूर मिले मानव अंग 
Delhi Blast Metro CCTV
लाल किला ब्लास्ट: 40 फीट नीचे तक हिली धरती, नए CCTV फुटेज में दिखी भयावह धमाके की कंपन 
Mehbooba Mufti reaction on Umar Nabi home demolition
दिल्ली विस्फोट के आरोपी का घर गिराए जाने पर महबूबा मुफ्ती ने दिया ऐसा रिएक्शन 

खुफिया एजेंसियां इन मॉड्यूल्स की गतिविधियों पर पिछले छह महीनों से कड़ी नज़र रखे हुई थीं. गुजरात पुलिस पहले ही AQIS मॉड्यूल के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि सहारनपुर में डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी ने फरीदाबाद मॉड्यूल की पोल खोल दी. डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद उसके साथी सतर्क हो गए और डिजिटल फुटप्रिंट और स्थानीय सबूत मिटाने लगे.

स्लीपर सेल बनाने की थी तैयारी

जांच में यह भी सामने आया कि स्थानीय युवाओं को नेटवर्क से जोड़ने की जिम्मेदारी डॉक्टर शाहीन को दी गई थी. उसने अपने भाई डॉक्टर परवेज को सहारनपुर भेजकर स्लीपर सेल बनाने का काम सौंपा था. जांच में उनके मोबाइल फोन से कई संदिग्ध नंबर, विदेश संपर्क और चैट रिकवरी हुई है. शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि इस मॉड्यूल के कुछ तार तुर्किये तक फैले हैं.

Advertisement

सूत्रों का कहना है कि डॉ. शाहीन अगस्त में कानपुर भी आई थी, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि वह किन लोगों से मिली. ATS और जम्मू-कश्मीर पुलिस अब उसके पूरे रूट मैप की जांच कर रही हैं. शक है कि वह सहारनपुर से कानपुर डॉक्टर परवेज की कार से पहुंची थी. कानपुर के तीन डॉक्टरों से भी एजेंसियों ने कई घंटों तक पूछताछ की है, जिन पर आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने के संकेत मिले हैं.

 'व्हाइट कॉलर' मॉड्यूल का पर्दाफाश

जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि सहारनपुर में जैश का नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था और लखनऊ और दिल्ली में हुए ब्लास्ट प्रयासों के बाद इसकी परतें खुलनी शुरू हुई हैं. यह पूरा मॉड्यूल हाई-प्रोफाइल और 'व्हाइट कॉलर' तरीके से काम करता था, जिसमें डॉक्टर और अन्य शिक्षित लोग शामिल थे.

ATS जल्द ही श्रीनगर जाकर इस नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों और संपर्कों से पूछताछ करेगी. एजेंसियों का मानना है कि यदि समय रहते इन मॉड्यूल्स को पकड़ा नहीं जाता, तो दिल्ली में बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती थी.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement