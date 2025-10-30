इजरायल के विदेश मंत्री का भारत दौरा 4 नवंबर से, PM मोदी से भी करेंगे मुलाकात

इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार नवंबर के पहले हफ्ते में दो दिन के दौरे पर भारत आएंगे. वह 4 नवंबर को भारत पहुंचेंगे और 5 नवंबर तक नई दिल्ली में रहेंगे. अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे.

इजरायली विदेश मंत्री अपने भार दौरे में दोनों देशों के द्विपक्षीय मसलों के साथ ही क्षेत्रीय विकास और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे. इजरायली विदेश मंत्री गोदान और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फरवरी महीने में म्यूनिख में हुए एक कार्यक्रम से इतर भी मुलाकात की थी. तब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच यमन के हूती विद्रोहियों, ईरान मसले के साथ ही अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई थी.

जयशंकर और गोदान ने इजरायल के जरिये एशिया, यूरोप और अमेरिका को जोड़ने के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विजन पर भी बातचीत हुई थी. गौरतलब है कि 2023 के जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत से यूरोप तक, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजना का ऐलान हुआ था. इस परियोजना का उद्देश्य मिडिल ईस्ट के जरिये एशिया को यूरोप से जोड़ना था.

इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस प्रोजेक्ट को ऐतिहासिक बताया था, जो मिडिल ईस्ट और इज़रायल की तस्वीर बदल देगी. बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस परियोजना में रुचि ली और इसके अमेरिका तक विस्तार की बात चली. भारत और इजरायल ने हाल ही में इजरायली वित्त मंत्री स्मोटिच की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए थे.

इजरायल ने साल 2000 के बाद अब तक भारत के अलावा कई देशों के साथ निवेश संधि की है. इनमें संयुक्त अरब अमीरात, जापान, फिलीपींस, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भी शामिल हैं. बता दें कि गाजा संघर्ष और उथल-पुथल के बावजूद पिछले दो वर्ष में इजरायल के कई शीर्ष नेताओं और अधिकारियों ने भारत के दौरे किए हैं.

