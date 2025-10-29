scorecardresearch
 

इजरायल ने गाजा में किए ताबड़तोड़ हमले, 81 मौतों के बाद बोला- सीजफायर फिर से लागू

इजरायली सेना ने कहा कि वे सीजफायर समझौते का पालन करते रहेंगे, लेकिन डील के किसी भी उल्लंघन का 'जवाबी कार्रवाई' से जवाब देंगे. अल-शिफा अस्पताल के निदेशक मोहम्मद अबू सेलमी ने बताया कि अस्पताल को हमलों में मारे गए 21 और शव मिले हैं, जिनमें सात महिलाएं और छह बच्चे शामिल हैं.

इजरायल के हमले के बाद घायलों की हालत गंभीर (File Photo: ITG)
इजरायली सेना के हमलों के कारण गाजा में बीते बुधवार को रातभर हुई बमबारी से भीषण तबाही हुई है. अस्पताल अधिकारियों के मुताबिक, इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या 81 हो गई है. इससे पहले, कई बच्चों सहित करीब 60 लोगों के मारे जाने की खबर थी. इजरायली सेना ने गाजा में भारी हमले करने के बाद कहा कि सीजफायर वापस लागू हो गया है.

एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, अल-शिफा हॉस्पिटल के निदेशक ने कहा कि मौत का आंकड़ा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि गाजा सिटी में अस्पताल में लाए गए 45 घायल लोगों में से कई की हालत गंभीर है, जिनमें 20 बच्चे भी शामिल हैं. इजरायली हमले के बाद अस्पताल के अधिकारियों ने बुधवार को यह नई जानकारी दी.

यह घटनाक्रम इजरायली प्रधानमंत्री द्वारा हमास पर नाजुक सीजफायर का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए गाजा पर ताबड़तोड़ हमला करने का आदेश देने के बाद हुआ. हमास ने जवाब में कहा कि वह दूसरे बंधक का शव सौंपने में देरी करेगा. हमास ने दावा किया कि इजरायल द्वारा पट्टी के पार किए गए हिंसक हमले सीजफायर डील का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन हैं.

ट्रंप ने किया इजरायल का बचाव

एशिया के दौरे पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमलों का बचाव किया. उन्होंने कहा कि इजरायल हमले करने के लिए उचित था, क्योंकि हमास ने गाजा के सबसे दक्षिणी शहर रफाह में गोलीबारी के दौरान एक इजरायली सैनिक को मार दिया था. वहीं, हमास ने उस जानलेवा गोलीबारी में किसी भी तरह से शामिल होने से इनकार किया है और इजरायल पर सीजफायर डील का उल्लंघन करने का आरोप लगाया.

अस्पतालों में लाशों का अंबार...

गाजा के मध्य शहर दीर अल-बलाह के अल-अक्सा हॉस्पिटल ने बताया कि वहां दो इजरायली हवाई हमलों के बाद रातभर में करीब 10 शव अस्पताल पहुंचे, जिनमें तीन महिलाएं और छह बच्चे शामिल थे. दक्षिणी गाजा में, खान यूनिस के नासिर अस्पताल ने कहा कि वहां पांच इजरायली हमलों के बाद 20 शव मिले, जिनमें 13 बच्चे और दो महिलाएं थीं. मध्य गाजा में कहीं और, अल-अवदा अस्पताल ने कहा कि उसे 30 शव मिले, जिनमें 14 बच्चे शामिल थे.

हमास ने रफाह की गोलीबारी में शामिल होने से इनकार किया और सीजफायर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया. हमास ने दोनों पक्षों के बीच माध्यस्थता करवाने वाले देशों से इजरायल पर रोक लगाने का दबाव डालने को कहा.

