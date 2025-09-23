सिंगापुर-मलेशिया घूमने का मौका, IRCTC के टूर पैकेज में मिलेंगी ये सुविधाएं, जानें डिटेल

अगर आप भी विदेश जाने का सपना देख रहे हैं या प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है. IRCTC एक खास पैकेज लेकर आया है, जिसके जरिए आप सिंगापुर और मलेशिया की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं. यह पैकेज आपकी यात्रा को न सिर्फ सुविधाजनक बना सकता है, बल्कि आपकी यात्रा को यादगार भी बना सकता है. आइए जानते है पैकेज की डिटेल.

जयपुर से सिंगापुर और मलेशिया की ट्रिप

IRCTC के रीजनल ऑफिस, जयपुर ने एक ऐसा इंटरनेशनल टूर पैकेज लॉन्च किया है जो न सिर्फ बजट के अंदर आता है बल्कि आपकी यात्रा को यादगार भी बना सकता है. 7 दिन और 6 रात के इस सिंगापुर और मलेशिया टूर पैकेज में आपको एयर ट्रैवल, होटल स्टे, लोकल ट्रांसपोर्ट, दर्शनीय स्थलों की यात्रा और वो सब कुछ मिलेगा जो एक ऑल-इंक्लूसिव इंटरनेशनल ट्रिप के लिए जरूरी माना जाता है. इस पैकेज की शुरुआत सिर्फ 1,23,840 रुपये से है.

सिंगापुर

सिंगापुर में आपको हाफ डे सिंगापुर सिटी टूर, सिंगापुर फ्लायर (एंट्री टिकट सहित), सेंटोसा आइलैंड, नाइट सफारी (ट्राम राइड के साथ) करने का मौका मिलेगा. वहीं, सेंटोसा आइलैंड के लिए एक तरफा केबल कार, मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम, विंग्स ऑफ टाइम, यूनिवर्सल स्टूडियो का लुत्फ भी शामिल है.

कुआलालंपुर

इसमें कुआलालंपुर सिटी टूर, पेट्रोनास ट्विन टावर (स्काई ब्रिज एंट्री टिकट सहित), जेंटिंग हाइलैंड (दो तरफा केबल कार), बातू केव्स, पुतराजाया ओरिएंटेशन टूर शामिल है.

क्या-क्या मिलेगा इस पैकेज में?

• जयपुर से कुआलालंपुर और वापसी की फ्लाइट टिकट (खाने की सुविधा फ्लाइट में नहीं है)

• कुआलालंपुर से सिंगापुर और वापसी का सफर एसी कोच से

• सभी ट्रांसफर और साइटसीइंग एसी कोच से, जैसा आइटिनरेरी में बताया गया है

• 3 स्टार डीलक्स होटल में 5 रात का स्टे (3 रात सिंगापुर + 2 रात मलेशिया)

• अमेरिकन प्लान के तहत 6 ब्रेकफास्ट, 6 लंच, 5 डिनर और आखिरी दिन एक पैक्ड डिनर

• सिंगापुर का वीजा चार्ज शामिल है, मलेशिया का वीजा फ्री है

• ट्रैवल इंश्योरेंस (80 साल से कम उम्र वालों के लिए)

• एक IRCTC टूर मैनेजर और एक इंग्लिश स्पीकिंग गाइड पूरे टूर में साथ रहेंगे

• इसके अलावा अन्य चीजें भी शामिल हैं.

अधिक जानकारी आप यहां से ले सकते हैं.

