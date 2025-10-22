scorecardresearch
 

जगन्नाथ पुरी से लेकर राम मंदिर तक दर्शन का मौका! IRCTC के टूर पैकेज में मिलेंगी ये सुविधाएं

अगर आप भी साल 2025 के अंत में यात्रा करना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक सुहावना अवसर हो सकता है, IRCTC आपको पुरी गंगासागर और काशी की यात्रा का मौका दे रहा है. आइए जानते हैं इस यात्रा में आपको क्या सुविधाएं मिल सकती हैं.

IRCTC जगन्नाथ पुरी की यात्रा का मौका दे रहा है (Photo: Pexels)
अगर आप पुरी गंगासागर और काशी की यात्रा करने के इच्छुक हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है. IRCTC आपको भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से यात्रा करने का अवसर दे रहा है. इस यात्रा में आप 12 दिन और 11 रातों का सफर करने वाले हैं. आइए जानते हैं इस टूर पैकेज में आपको क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी. 

IRCTC के टूर पैकेज की डिटेल 
आईआरसीटीसी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर इस यात्रा की जानकारी शेयर की है. यह यात्रा 12 दिनों और 11 रातों की होने वाली है. यह यात्रा 10 दिसंबर 2025 को पुणे से शुरू होगी. इस यात्रा में आप पुरी, गंगासागर, बैद्यनाथ, गया, वाराणसी और अयोध्या का सफर करेंगे. यह सुहावना सफर भारत गौरव पर्यटक ट्रेन द्वारा किया जाएगा. आपको बता दें इस यात्रा का शुल्क 21 हजार 40 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू होगा. आप IRCTC की टूरिज्म की वेबसाइट पर जाकर इसकी बुकिंग कर सकते हैं. 


IRCTC के अनुसार टूर पैकेज रेट्स (पर पर्सन):
इकॉनोमी (SL) – ₹21,040 
स्टैंडर्ड (3AC) – ₹34,860 
कंफर्ट (2AC) – ₹46,020 
वहीं चाइल्ड ( 5 से 11 साल) के लिए यह रेट्स इकॉनोमी ₹19,660, स्टैंडर्ड ₹33,230, कंफर्ट ₹44,070 होंगे.

इन जगहों के कर सकेंगे दर्शन
IRCTC का “Puri Gangasagar Divya Kashi Yatra” टूर पैकेज आपको यादगार यात्रा का अनुभव दे सकता है. इस यात्रा में पुरी में जगन्नाथ पुरी मंदिर, कोणार्क मंदिर और लिंगराज मंदिर घूमने का मौका मिलेगा. इसके साथ आप कोलकाता में काली माता मंदिर और गंगासागर का दर्शन, बैद्यनाथ में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, गया में विष्णुपद मंदिर और बोधगया, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा घाट, अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का दर्शन कर सकते हैं.
अधिक जानकीरी या बुकिंग के लिए यहां क्लिक करें...

