पहाड़ों पर करनी है ट्रैकिंग? IRCTC लाया खास ऑफर, कई जगह घूमने का मिलेगा मौका, जानें खर्च

अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं और पहाड़ों की खूबसूरती को करीब से महसूस करना चाहते हैं, तो IRCTC के आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आया है. आप IRCTC की मदद से चोपता, तुंगनाथ, चंद्रशिला, देवरियाताल ट्रैक का मजा ले सकते हैं. IRCTC के मुताबिक, आप इस यात्रा में 4 आइकॉनिक जगहों को एक्सप्लोर कर सकेंगे. आपको चोपता, चंद्रशिला, तुंगनाथ और देवरियाताल सभी जगहों के खूबसूरत नजारे और अलग-अलग अनुभव मिल सकेंगे.

चंद्रशिला शिखर से मनमोहक सूर्योदय देख सकेंगे और देवरियाताल झील की सुंदरता का आनंद ले सकेंगे. आप प्राचीन तुंगनाथ मंदिर के दर्शन कर सकेंगे, जो विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है. ऊंचाई पर स्थित चंद्रशिला शिखर तक पहुंचकर आप सूर्योदय देख सकेंगे. इसके अलावा आप कई मनमोहक दृश्य इस ट्रैक के दौरान देख सकेंगे.

जानिए नवंबर में कब कर सकेंगे बुकिंग

(Chopta Chandrashila Tungnath Trek with Deoriatal)

15 नवंबर से 19 नवंबर

16 नवंबर से 20 नवंबर

23 नवंबर से 27 नवंबर

29 नवंबर से 3 दिसंबर

30 नवंबर से 4 दिसंबर



बता दें आप उपलब्ध सीटों के हिसाब से बुकिंग कर सकते हैं. ट्रैक की कीमत ₹8900 प्रति व्यक्ति बताई गई है.

ऋषिकेश से होगी शुरुआत

यात्रा की शुरुआत पहले दिन ऋषिकेश से होगी, जहां सबसे पहले सारी गांव तक पहुंचा जाएगा. दूसरे दिन सारी गांव से अल्पाइन झील देवरियाताल तक की यात्रा की जाएगी. इसके बाद तीसरे दिन आप देवरियाताल से ताला गांव तक यात्रा कर सकेंगे और फिर वहां से बनियाकुंड जाएंगे. इसके बाद चौथे दिन बनियाकुंड से चोपता और फिर वहां से तुंगनाथ और चंद्रशिला तक ट्रैक कर वापसी होगी. आप पांचवें दिन ऋषिकेश लौट सकेंगे.

