IndiGo की दो फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी, डायवर्ट कर विमानों की चेकिंग जारी

आज एक बार फिर दो इंडिगो विमानों को बम होने की ईमेल धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. इसके बाद मदीना से हैदराबाद आ रही फ्लाइट (6E 058) को अहमदाबाद और शारजाह से हैदराबाद आ रही फ्लाइट (6E 1422) को मुंबई डायवर्ट कर दिया है, जहां विमानों की लैंडिंग हो चुकी है और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है.

बताया जा रहा है कि दोनों विमाों को आइसोलेशन बे में खड़ा कर दिया गया है और बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वॉड व अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूरी जांच कर रही हैं.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गुरुवार को इंडिगो की फ्लाइट 6E-058 सऊदी अरब के मदीना से हैदराबाद आ रही थी, जिसमें 180 से ज्यादा यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे. इसी दौरान दोपहर करीब 12 बजे के आसपास हैदराबाद एयरपोर्ट अथॉरिटी को एक ईमेल मिला, जिसमें धमकी दी गई थी कि अगर इस विमान को हैदराबाद उतरने दिया गया तो उसे बम से उड़ा दिया जाएगा.

धमकी भरा मेल मिलने के बाद तुरंत अलर्ट जारी कर विमान को निकटतम अहमदाबाद एयरपोर्ट डायवर्ट कर दिया, जहां विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो चुकी है और उसे आइसोलेशन बे में ले जाया गया. यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है और पूरी तरह स्कैनिंग व जांच चल रही है.

दूसरी ओर लगभग उसी वक्त शारजाह से हैदराबाद आ रही इंडिगो की दूसरी फ्लाइट 6E-1422 को भी धमकी भरा ईमेल मिला था. धमकी में कहा गया कि अगर विमान को हैदराबाद में उतरने दिया गया तो उसे बम से उड़ा दिया जाएगा. इसके बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत इस फ्लाइट की मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. विमान को मुंबई एयरपोर्ट के आइसोलेटेड बे में खड़ा किया गया है और बम निरोधक दस्ता, CISF व अन्य एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं.

एक जैसी है दोनों ईमेल की भाषा

दोनों ईमेल में एक ही तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है. इससे संदेह है कि दोनों धमकियां एक ही स्रोत या गिरोह से आई हो सकती हैं. साइबर सेल ने भी जांच शुरू कर दी है.

बता दें कि पिछले दो-तीन महीनों में इंडिगो समेत कई भारतीय एयरलाइंस की सैंकड़ों फ्लाइट्स को सोशल मीडिया या ईमेल के जरिए बम की फर्जी धमकी मिल चुकी है. जांच में ज्यादातर धमकियां किशोरों या शरारती तत्वों द्वारा की गई पाई गई हैं. फिर भी हर धमकी को पूरी गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है.

