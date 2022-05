Indian Railways: स्टेशन पर यात्रियों का सामान रहेगा सुरक्षित, रेलवे ने इस स्टेशन पर शुरू की डिजिटल लॉकर सुविधा

Indian Railways Digital Locker Service : भारतीय रेलवे (Indian Railway) यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखता है. रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा से लेकर उनके सामान की सुरक्षा तक के लिए रेलवे इंतजाम करता है. अब इसी कड़ी में पश्चिम मध्य रेलवे ने जबलपुर रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक डिजिटल लॉकर सुविधा प्रारंभ की गई है.

जबलपुर स्टेशन (Jabalpur Station) पर शुरू हुई इस सुविधा से यात्रियों को काफी आराम मिलेगा.अगर किसी यात्री को स्टेशन से कुछ देर के लिए कहीं जाना है तो, यात्री इन लॉकर्स में अपना सामान रख, बेफिक्र होकर जा सकेंगे. बता दें, डिजिटल लॉकर पश्चिम मध्य रेलवे का पहला लॉक रूम है.

रेलवे ने ट्वीट कर दी जानकारी

पश्चिम मध्य रेलवे (West Central Railway) ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी. रेलवे के ट्वीट के मुताबिक, रेलवे के पुनर्विकास के लिए जबलपुर स्टेशन पर ये लॉकर की सुविधा प्रारंभ की गई है. इन लॉकर्स में यात्रियों का सामान सुरक्षित रहेगा. यह लॉकर्स केवल यूनीक 4 डिजिट के अंक से ही खोले जा सकेंगे.

Digital Locker installed to enhance safety.



In a bid to redevelop and transform Stations, Jabalpur Railway Station, WCR has installed a first of its kind digital locker that will ensure safety of passengers' luggage as the lockers can only be opened using a unique 4 digit code. pic.twitter.com/xC8qFdincG