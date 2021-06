Indian Railways: रेलवे ने 17 स्पेशल ट्रेनों को किया विस्तारित, मुंबई सहित इन यात्रियों को होगा लाभ

भारतीय रेलवे (Indian Railways) लगातार अपने यात्रियों के लिए ट्रेन सेवाओं में विस्तार कर रहा है. कोरोना के कारण रेलवे ने कई ट्रेन सेवाओं को कुछ समय के लिए बंद कर दिया था. लेकिन, एक बार फिर विभिन्न रूट्स पर रेल सेवाएं फिर बहाल की जा रही हैं.

मध्य रेलवे ने पुणे-जयपुर द्वि साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन हर बुधवार और रविवार को 4 जुलाई 2021 से 29 सितंबर 2021 तक विस्तार कर दी गई है. इसी तरह ट्रेन संख्या 02904 जयपुर-पुणे द्वि स्पाताहिक स्पेशल ट्रेन हर मंगलवार और शनिवार को 3 जुलाई से 28 सितंबर 2021 तक सर्विस देगी.

उत्तर रेलवे ने भी यात्रियों की सुविधा के लिए पठानकोट-जोगिंदर नगर कांगड़ा घाटी रेल खंड पर अनारक्षित मेल/एक्सप्रेस विशेष गाडि़यां चलाने का फैसला लिया है.

For the convenience of rail passengers, Northern Railway has decided to run the following Unreserved Mail/Express Special Trains on Pathankot-Joginder Nagar Kangra Valley Rail Section as per the details given below:- pic.twitter.com/A6BUG4IImC