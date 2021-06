Indian Railways: खुशखबरी! रेलवे जुलाई में चलाने जा रहा ये स्पेशल ट्रेनें, टिकट की बुकिंग शुरू

भारतीय रेलवे (Indian Railways) यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार ट्रेनों की संख्या बढ़ा रहा है. कुछ नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं तो वहीं, कई स्पेशल ट्रेनों के फेरों को बढ़ाया जा रहा है. विभिन्न रूट्स पर रेलवे ने ट्रेनों की सेवाएं बहाल कर दी हैं. इसी कड़ी में पश्चिमी रेलवे यानी वेस्टर्न रेलवे (Western Railways) ट्रेन संख्या 09257/58 अहमदाबाद-वेरावल सोमनाथ एक्सप्रेस स्पेशल की सेवाएं बहाल करने का फैसला किया है.

पश्चिमी रेलवे (Western Railways) के अनुसार ओखा और गुवाहाटी के बीच जुलाई के पहले हफ्ते में साप्ताहिक विशेष ट्रेन चलेगी. ट्रेन नंबर 05635 में सफर के लिए टिकट की बुकिंग आज यानी 29 जून 2021 से नामित पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी.

Western Railway to run weekly special between Okha & Guwahati.



Services of Train no 09257/58 Ahmedabad - Veraval Somnath Express Special have been restored.



Booking of train no 05635 will open from 29th June,2021 at nominated PRS counters and on IRCTC website. pic.twitter.com/9tSngPDWEJ