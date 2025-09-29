रेल यात्रियों के लिए गुडन्यूज! दिवाली-छठ के मौके पर अक्टूबर में चलेंगी ये पूजा स्पेशल ट्रेनें, देखें लिस्ट

त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और इसी के साथ ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ भी बढ़ने लगी है. विशेष रूप से दिवाली और छठ पूजा में शामिल होने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से यूपी-बिहार आने वाले लोगों को कंफर्म टिकट के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है. लेकिन भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की कवायद शुरू कर दी है.

त्योहारों के लिए शुरू की गई हैं पूजा स्पेशल ट्रेनें

प्रकाश पर्व दिवाली और सूर्य उपासना के महापर्व छठ के अवसर पर 08 जोड़ी यानी 16 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. साथ ही 02 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अवधि में विस्तार भी करने जा रही है. इन ट्रेनों के परिचालन से यूपी-बिहार के लोगों को विशेष रूप से फायदा होगा.

पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने बताया कि आगामी पर्व-त्यौहार के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर उनकी सुविधा के लिए रेलवे द्वारा कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है. इसी कड़ी में दिवाली एवं छठ के अवसर और 08 जोड़ी यानी 16 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा. साथ ही गया एवं मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि में भी विस्तार किया गया है.

यहां देखें पूजा स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट

- गाड़ी संख्या 03221/03222 राजगीर-आनंद विहार-राजगीर स्पेशल- बख्तिायारपुर, पटना, डीडीयू, वाराणसी, लखनऊ के रास्ते राजगीर और आनंद विहार के मध्य गाड़ी संख्या 03221/03222 राजगीर-आनंद विहार-राजगीर पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा.

इस स्पेशल का परिचालन राजगीर से 13.10.2025 से 24.11.2025 तक प्रत्येक सोमवार को और आनंद विहार से 14.10.2025 से 25.11.2025 तक प्रत्येक मंगलवार को किया जाएगा.

- गाड़ी संख्या 03221 राजगीर-आनंद विहार स्पेशल राजगीर से प्रत्येक सोमवार को 14.00 बजे खुलकर 16.20 बजे पटना जं. सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन 13.30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी.

वापसी में, गाड़ी संख्या 03222 आनंद विहार-राजगीर स्पेशल आनंद विहार से प्रत्येक मंगलवार को 16.00 बजे खुलकर अगले दिन 13.30 बजे पटना जं. सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए 16.45 बजे राजगीर पहुंचेगी.

- गाड़ी संख्या 03639/033640 गया-दिल्ली-गया स्पेशल - डेहरी ऑन सोन, सासाराम, डीडीयू, प्रयागराज के रास्ते गया और दिल्ली के मध्य गाड़ी संख्या 03639/03640 गया-दिल्ली-गया स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा.

इस स्पेशल का परिचालन गया से 12.10.2025 से 30.11.2025 तक सप्ताह के प्रत्येक रवि, मंगल एवं गुरुवार को तथा दिल्ली से 13.10.2025 से 01.12.2025 तक सप्ताह के प्रत्येक सोम, बुध एवं शुक्रवार को किया जाएगा.

- गाड़ी संख्या 03639 गया-दिल्ली स्पेशल गया से 22.00 बजे खुलकर अगले दिन 02.20 बजे डीडीयू सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते 17.00 बजे दिल्ली पहुंचेगी.

वापसी में, गाड़ी संख्या 03640 दिल्ली-गया स्पेशल दिल्ली से 19.00 बजे खुलकर अगले दिन 07.45 बजे डीडीयू सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए 11.30 बजे गया पहुंचेगी.

- गाड़ी संख्या 03309/03310 धनबाद-दिल्ली-धनबाद स्पेशल- गोमो, कोडरमा, गया, डीडीयू, वाराणसी के रास्ते धनबाद और दिल्ली के मध्य गाड़ी संख्या 03309/03310 धनबाद- दिल्ली-धनबाद स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा.

इस स्पेशल का परिचालन धनबाद से 11.10.2025 से 29.11.2025 तक सप्ताह के प्रत्येक शनिवार एवं मंगलवार को तथा दिल्ली से 12.10.2025 से 30.11.2025 तक सप्ताह के प्रत्येक रविवार एवं बुधवार को किया जाएगा.

- गाड़ी संख्या 03309 धनबाद-दिल्ली स्पेशल धनबाद से 10.10 बजे खुलकर 13.30 बजे गया, 17.00 बजे डीडीयू सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते अगले दिन 09.15 बजे दिल्ली पहुंचेगी.

वापसी में गाड़ी संख्या 03310 दिल्ली-धनबाद स्पेशल दिल्ली से 11.45 बजे खुलकर अगले दिन 05.00 बजे डीडीयू, 08.55 बजे गया सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए 13.00 बजे धनबाद पहुंचेगी.

- गाड़ी संख्या 01043/01044 लोकमान्य तिलक-मुजफ्फरपुर-लोकमान्य तिलक एसी स्पेशल- हाजीपुर, पाटलिपुत्र, डीडीयू, सूबेदारगंज, गोविंदपुरी, बीना, भोपाल, भुसावल के रास्ते मुजफ्फरपुर और लोकमान्य तिलक टर्मिनल, मुंबई के मध्य गाड़ी संख्या 01043/01044 लोकमान्य तिलक-मुजफ्फरपुर-लोकमान्य तिलक एसी स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा.

इस एसी स्पेशल का परिचालन लोकमान्य तिलक से 07.10.2025 से 11.11.2025 तक सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को तथा मुजफ्फरपुर से 09.10.2025 से 13.11.2025 तक सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार को किया जाएगा.

- गाड़ी संख्या 01043 लोकमान्य तिलक -मुजफ्फरपुर एसी स्पेशल लोकमान्य तिलक टर्मिनल, मुंबई से 12.15 बजे खुलकर गुरुवार को 00.05 बजे डीडीयू, 03.45 बजे पाटलिपुत्र सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते 06.30 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी.

वापसी में, गाड़ी संख्या 01044 मुजफ्फरपुर-लोकमान्य तिलक एसी स्पेशल मुजफ्फरपुर से 08.30 बजे खुलकर 11.10 बजे पाटलिपुत्र एवं 14.55 बजे डीडीयू सहित अन्य स्टेशनों पर रूकते हुए शुक्रवार को 22.50 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनल पहुंचेगी.

- गाड़ी संख्या 01145/01146 सीएसएमटी-आसनसोल-सीएसएमटी एसी स्पेशल- आसनसोल, धनबाद, कोडरमा, गया, डीडीयू, प्रयागराज, गोविंदपुरी, बीना, भोपाल, भुसावल के रास्ते छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, मुंबई और आसनसोल के मध्य गाड़ी संख्या 01145/01146 सीएसएमटी-आसनसोल-सीएसएमटी एसी स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा.

इस एसी स्पेशल का परिचालन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, मुंबई से 06.10.2025 से 10.11.2025 तक सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को तथा आसनसोल से 08.10.2025 से 12.11.2025 तक सप्ताह के प्रत्येक बधुवार को किया जाएगा.

- गाड़ी संख्या 01145 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल-आसनसोल एसी स्पेशल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, मुंबई से सोमवार को 11.05 बजे खुलकर मंगलवार को 19.25 बजे डीडीयू, 22.50 बजे गया एवं बुधवार को 02.35 बजे धनबाद सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते 05.00 बजे आसनसोल पहुंचेगी.

वापसी में, गाड़ी संख्या 01146 आसनसोल-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल एसी स्पेशल आसनसोल से बुधवार को 21.00 बजे खुलकर 23.10 बजे धनबाद, गुरुवार को 02.55 बजे गया तथा 06.10 बजे डीडीयू सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए शुक्रवार को 16.20 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पहुंचेगी.

- गाड़ी संख्या 09569/09570 राजकोट-बरौनी-राजकोट स्पेशल - हाजीपुर, पाटलिपुत्र, डीडीयू, सूबेदारगंज, प्रयागराज, गोविंदपुरी, टुंडला, जयपुर, अजमेर के रास्ते बरौनी और राजकोट के मध्य गाड़ी संख्या 09569/09570 राजकोट-बरौनी-राजकोट स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा.

इस स्पेशल का परिचालन राजकोट से 02.10.2025 से 27.11.2025 तक सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार को तथा बरौनी से 04.10.2025 से 29.11.2025 तक सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को किया जाएगा.

- गाड़ी संख्या 09569 राजकोट-बरौनी स्पेशल राजकोट से गुरुवार को 17.00 बजे खुलकर शुक्रवार को 22.20 बजे डीडीयू, शनिवार को 01.10 बजे पाटलिपुत्र, 02.00 बजे हाजीपुर सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते 05.00 बजे बरौनी पहुंचेगी.

वापसी में, गाड़ी संख्या 09570 बरौनी-राजकोट स्पेशल बरौनी से शनिवार को 14.40 बजे खुलकर 16.15 बजे हाजीपुर, 17.10 बजे पाटलिपुत्र एवं 21.20 बजे डीडीयू सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए सोमवार को 04.40 बजे राजकोट पहुंचेगी.

- गाड़ी संख्या 09427/09428 साबरमती-पटना-साबरमती स्पेशल- डीडीयू, प्रयागराज, कानपुर, टुंडला, जयपुर, अजमेर के रास्ते पटना और साबरमती के मध्य गाड़ी संख्या 09427/09428 साबरमती-पटना-साबरमती स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा.

इस स्पेशल का परिचालन साबरमती से 01.10.2025 से 26.11.2025 तक सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को तथा पटना से 03.10.2025 से 28.11.2025 तक सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को किया जाएगा.

- गाड़ी संख्या 09427 साबरमती-पटना स्पेशल साबरमती से बुधवार को 18.10 बजे खुलकर गुरुवार को 20.30 बजे डीडीयू सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते शुक्रवार को 01.00 बजे पटना पहुंचेगी.

वापसी में, गाड़ी संख्या 09428 पटना-साबरमती स्पेशल पटना से शुक्रवार को 04.40 बजे खुलकर 08.45 बजे डीडीयू सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए शनिवार को 09.55 बजे साबरमती पहुंचेगी.

- गाड़ी संख्या 08869/08870 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जं.-जयनगर- नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जं. स्पेशल* - दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी, किउल, झाझा, धनबाद, रांची, राउरकेला, बिलासपुर, दुर्ग, गोंदिया के रास्ते जयनगर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जं के मध्य गाड़ी संख्या 08869/08870 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जं.-जयनगर- नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जं. स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा.

इस स्पेशल का परिचालन नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जं. से 16.10.2025 से 06.11.2025 तक सप्ताह के प्रत्येक गुरूवार को तथा जयनगर से 19.10.2025 से 09.11.2025 तक सप्ताह के प्रत्येक रविवार को किया जाएगा.

- गाड़ी संख्या 08869 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जं.-जयनगर स्पेशल नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जं. से गुरुवार को 11.00 बजे खुलकर शुक्रवार को 09.50 बजे धनबाद, 14.25 बजे झाझा, 14.48 बजे किउल, 17.00 बजे बरौनी, 18.25 बजे समस्तीपुर, 19.55 बजे दरभंगा एवं 20.40 बजे मधुबनी सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते शुक्रवार को 22.30 बजे जयनगर पहुंचेगी.

वापसी में, गाड़ी संख्या 08870 जयनगर-नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जं. स्पेशल जयनगर से शनिवार को 00.30 बजे खुलकर 03.00 बजे दरभंगा, 04.30 बजे समस्तीपुर, 06.20 बजे बरौनी एवं 15.00 बजे धनबाद सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए रविवार को 14.00 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जं. पहुंचेगी.

इन स्पेशल ट्रेन का परिचालन अवधि में हुआ विस्तार:

गाड़ी सं. 02397 गया-आनंद विहार स्पेशल विस्तारित अवधि के दौरान अब 12.10.2025 से 30.11.2025 तक प्रत्येक रविवार को चलायी जाएगी >गाड़ी सं. 02398 आनंद विहार-गया स्पेशल विस्तारित अवधि के दौरान अब 13.10.2025 से 01.12.2025 तक प्रत्येक सोमवार को चलाई जाएगी.

गाड़ी सं. 05283 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल विस्तारित अवधि के दौरान अब 11.10.2025 से 29.11.2025 तक सप्ताह के प्रत्येक शनिवार एवं बुधवार को चलायी जाएगी. गाड़ी सं. 05284 आनंद विहार-मुजफ्फरपुर स्पेशल विस्तारित अवधि के दौरान अब 12.10.2025 से 30.11.2025 तक सप्ताह के प्रत्येक रविवार एवं गुरूवार को चलाई जाएगी.



