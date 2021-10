Indian Railway: पश्चिम रेलवे चलाने जा रहा ये त्योहार स्पेशल ट्रेनें, टिकट बुकिंग शुरू

Indian Railway festival Special Trains: त्योहारों का सीजन चल रहा है और लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर रहे हैं. कोरोना महामारी के बीच बीते साल भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने कई ट्रेनों को बंद कर दिया था, जो अब पटरी पर लौट रही हैं. वहीं, त्योहार के सीजन को ध्यान में रखते हुए रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चला रहा है. इसी कड़ी में पश्चिम रेलवे (Western Railway) ने त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. यह ट्रेनें विशेष किराये पर चलेंगी.

इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों को दिवाली, भाई दूज, छठ पर घर जाने में आसानी हो सकती है. पश्चिम रेलवे द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक बांद्रा टर्मिनस से हज़रत निजामुद्दीन, मुंबई सेंट्रल से बनारस और मुंबई सेंट्रल से भागलपुर के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलेंगी. इन ट्रेनों से यात्रा करने के लिए आरक्षित टिकट की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट से की जा सकती है.अधिक जानकारी के लिए रेलवे इंक्वायरी की वेबसाइट http://www.indianrail.gov.in/enquiry पर लॉग इन कर सकते हैं.

WR to run festival special trains between Bandra Terminus and H. Nizamuddin , Mumbai Central and Banaras/Bhagalpur for the convenience of passengers.



Booking of train no 09189 opens from 24/10 and booking of train no 09183 & 09185 will open from 25/10.@RailMinIndia @drmbct pic.twitter.com/mGSuDUq4GW