scorecardresearch
 

Feedback

भारतीय सेना को जल्द मिलेंगी 5000 और AK-203 राइफलें, अमेठी में तैयार हो रहे आधुनिक हथियार

पिछले 18 महीनों में भारतीय सेना को लगभग 48,000 AK-203 राइफलें मिल चुकी हैं. अब 5000 और राइफलों की डिलीवरी जल्द की जाएगी. ये सभी राइफलें अमेठी के कारखाने में बनाई जा रही हैं.

Advertisement
X
पिछले 18 महीनों में भारतीय सेना को लगभग 48,000 AK-203 राइफलें मिल चुकी हैं.
पिछले 18 महीनों में भारतीय सेना को लगभग 48,000 AK-203 राइफलें मिल चुकी हैं.

भारतीय सेना की ताकत में जल्द ही और इजाफा होने वाला है. इंडो-रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड (IRRPL) जल्द ही सेना को 5000 और AK-203 राइफलें सौंपेगा. अमेठी में नई राइफलों का ट्रायल करने के लिए DGQA (डायरेक्टोरेट जनरल क्वालिटी एश्योरेंस) की टीम मौजूद है. अधिकारियों के मुताबिक, जांच पूरी होने के बाद ये 5000 राइफलें सेना को डिलीवर कर दी जाएंगी.

अब तक मिल चुकी हैं 48 हजार राइफलें

सम्बंधित ख़बरें

Show of strength by the Indian Navy, leaving enemies in a state of shock.
भारतीय नौसेना का अरब सागर में युद्ध अभ्यास, देखें पाक की कैसे उड़ी नींद 
India Pakistan Navy Drill
PAK नेवी लाइन के करीब भारतीय नौसेना का वॉर गेम... अरब सागर में दोनों देशों का युद्धाभ्यास 
S-400 missile defense system
S-400 मेंटेनेंस, ड्रोन, माउंटेन रडार... 67000 करोड़ के डिफेंस प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, जानिए क्या है खास 
Project 18 destroyer Indian Navy
144 मिसाइलों से लैस विध्वंसक बर्बाद कर देगा दुश्मन की नेवी... क्यों खास है भारत का 'प्रोजेक्ट 18' 
indian navy frigate himgiri
इंडियन नेवी को मिला नया युद्धपोत Himgiri, ब्रह्मोस-बराक मिसाइलों से लैस 

पिछले 18 महीनों में भारतीय सेना को लगभग 48,000 AK-203 राइफलें मिल चुकी हैं. अब 5000 और राइफलों की डिलीवरी जल्द की जाएगी. ये सभी राइफलें अमेठी के कारखाने में बनाई जा रही हैं.

तकनीक का 100% ट्रांसफर

राइफल निर्माण के लिए रूस से 100% तकनीक का ट्रांसफर हो चुका है, जबकि 50% राइफलें अब तक स्वदेशीकरण के तहत बन चुकी हैं. 31 दिसंबर 2025 तक AK-203 राइफल का निर्माण पूरी तरह भारत में होगा. इसके बाद हर महीने अमेठी में 12,000 राइफलें बनेंगी. यानी हर 100 सेकंड में एक राइफल तैयार होगी और एक साल में करीब 1.5 लाख राइफलें बनाई जाएंगी.

Advertisement

पूरे 6 लाख राइफलों का ऑर्डर 2030 तक पूरा

भारतीय सेना के लिए 6 लाख से ज्यादा AK-203 राइफलों का ऑर्डर दिसंबर 2030 तक पूरा कर दिया जाएगा. यह समय सीमा तय लक्ष्य से 22 महीने पहले होगी, क्योंकि मूल योजना दिसंबर 2032 तक की थी. AK-203 राइफलें आधुनिक तकनीक से लैस हैं और भारतीय सेना के जवानों के लिए इनका निर्माण देश में होना न केवल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी अहम है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement