मीराबाई चनू सीमा पर BSF जवानों से मिलने पहुंचीं, ओलंपिक में जीता है सिल्वर मेडल

टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चनू (Mirabai Chanu) शनिवार को सीमा पर बीएसएफ जवानों से मिलने पहुंचीं. मीराबाई ने ओलंपिक में 49 किग्रा वर्ग में वेटलिफ्टिंग में मेडल जीता है. वे पिछले हफ्ते ही ओलंपिक में मेडल जीतकर स्वदेश लौटी हैं.

मीराबाई चनू शनिवार को मणिपुर के इंफाल में अपने पैतृक गांव नॉन्गपोक के नजदीक स्थित सीआई पोस्ट दामोदर पहुंचीं. यहां उन्होंने बीएसएफ जवानों के साथ वक्त बिताया.

21 साल का इंतजार किया खत्म

मीराबाई चनू ने ओलंपिक खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में पदक का भारत का 21 साल का इंतजार खत्म किया है. इससे पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में देश को भारोत्तोलन में कांस्य पदक दिलाया था.

INDIA'S OLYMPIC MEDAL WINNER WITH #BSF TROOPS@mirabai_chanu (Silver Medalist 49 kg Weight Lifting category in #TokyoOlympics ) proudly felicitated by #SeemaPrahari of CI Post Damodar located near her native Village#JaiHind #NationFirst @HMOIndia @PIBHomeAffairs @PIB_India pic.twitter.com/UI9f3hkYa4