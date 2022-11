इंटरसेप्टर एडी-1: भारत के आसमान का कवच, धरती से 100 KM की ऊंचाई पर दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल होंगे ध्वस्त

बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दुरुस्त करने की दिशा में भारत ने एक और कामयाबी हासिल की है. अब भारत दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइलों और एयरक्राफ्ट्स को आसमान में उड़ा देने की क्षमता को 'नेक्स्ट लेवल' तक ले गया है. पाकिस्तान और चीन के द्वारा बैलिस्टिक साजो-सामान विकसित करने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए ये भारत की अहम कामयाबी है.

इसी सिलसिले में भारत ने मंगलवार को ओडिशा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लार्ज किल एल्टीट्यूड ब्रैकेट के साथ फेज़- II बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (बीएमडी) इंटरसेप्टर एडी-1 का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया. इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने विकसित किया है.

क्या है इंटरसेप्टर एडी-1

इंटरसेप्टर एडी-1 एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ-साथ एयरक्राफ्ट के लो एक्सो-एटमॉस्फेरिक और एंडो-एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है. यानी कि इंटरसेप्टर एडी-1 लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और एयरक्राफ्ट को पृथ्वी के वायुमंडल में और उससे बाहर दोनों जगह डिटेक्ट कर सकता है और इसे नष्ट भी कर सकता है.

इंटरसेप्टर मिसाइल एक एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल है. इसे दुश्मन देश की इंटरमीडिएट रेंज और अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों (Intercontinental Ballistic Missiles-ICBM) जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों को ध्वस्त करने के लिए डीआरडीओ ने विकसित किया है.

देश के सभी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस हुए शामिल

इस मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ ही भारत को आसमान में एक और कवच मिल गया है. रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस टेस्ट को करने के लिए देश में अलग अलग स्थानों पर मौजूद सभी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के हथियारों का इस्तेमाल किया गया. ये हथियार रणनीतिक लिहाज से देश में अलग अलग खुफिया स्थानों पर तैनात किया गया है.

India today successfully conducted maiden Flight Test of Phase-II Ballistic Missile Defence (BMD) interceptor AD-1 missile with large kill altitude bracket today from APJ Abdul Kalam Island, Odisha. Flight test was carried out with participation of all BMD weapon system elements. pic.twitter.com/itbRtrsBBp