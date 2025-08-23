'भारत में TikTok पर जारी है प्रतिबंध', सरकार ने कहा- नहीं जारी हुआ ऐसा कोई आदेश

भारत सरकार ने शुक्रवार को उन रिपोर्टों का खंडन किया, जिनमें कहा गया कि चाइनीज वीडियो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म TikTok से प्रतिबंध हटा लिया गया है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि भारत में टिकटॉक के लिए कोई अनब्लॉकिंग आदेश जारी नहीं किया गया है. ऐसा कोई भी बयान या खबर झूठी और भ्रामक है. हालांकि, ई-कॉमर्स वेबसाइट Aliexpress और ऑनलाइन कपड़े बेचने वाली वेबसाइट SHEIN को लेकर सरकार की तरफ से अभी कोई स्पष्टिकरण सामने नहीं आया है.

हालांकि, कुछ यूजर्स TikTok की वेबसाइट एक्सेस कर पा रहे थे, लेकिन वे लॉग इन करने, वीडियो अपलोड करने या देखने में असमर्थ थे. भारत में ऐप स्टोर पर इस इस चाइनीज वीडियो प्लेटफॉर्म का ऐप भी उपलब्ध नहीं है. दूरसंचार विभाग के सूत्रों ने बताया कि इंटरनेट सेवा प्रदाता इस वेबसाइट को लगातार ब्लॉक रखे हुए हैं. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कुछ इंटरनेट यूजर्स इसे कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं.

भारत सरकार ने जून 2020 में, 59 मोबाइल एप्लिकेशन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, जिनमें ज्यादातर चीनी ऐप्स थे. इनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर और वीचैट जैसे लोकप्रिय ऐप भी शामिल थे. सरकार ने इन चाइनीज ऐप्स को भारत की संप्रभुता और अखंडता, सुरक्षा, और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बताया था. यह कदम चीन के साथ भारत के बढ़ते सीमा तनाव की पृष्ठभूमि में उठाया गया था.

पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15-16 जून 2020 की दरमियानी रात भारतीय सेना के जवानों की चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प हो गई थी. इस घटना के बाद चीन और भारत के संबंधों में खटास आ गई थी. इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 59 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध की घोषणा की थी.

ये सभी ऐप्सभारतीय नागरिकों का डेटा लीक कर रहे थे. टेक एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ये ऐप्स भारतीयों का लोकेशन डेटा लेते हैं और फाइलों को चीन स्थित सर्वर पर ट्रांसफर करते हैं.

