TikTok, AliExpress की वेबसाइट्स भारत में 5 साल बाद अनब्लॉक, चीनी कंपनियों से हटा बैन?

पांच साल बाद चीन के वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म TikTok और शॉपिंग वेबसाइट AliExpress भारत में दोबारा चालू हो गई है, हालांकि Tiktok ऐप अब भी गूगल प्ले स्टोर और ऐपल स्टोर पर उपलब्ध नहीं है. 2020 में सुरक्षा कारणों से भारत सरकार ने TikTok समेत 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था.

भारत में चीनी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म TikTok से बैन हटा दिया गया है (Photo: Representational)
चीनी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म TikTok की वेबसाइट भारत में 5 साल बाद दोबारा शुरू हो गई है, हालांकि ऐप अभी भी उपलब्ध नहीं है. दरअसल, 2020 में भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर TikTok समेत कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था. इसके साथ ही शॉपिंग वेबसाइट AliExpress से भी बैन हट गया है और ये भारत में अनब्लॉक हो गई है. वहीं, सरकारी सूत्रों का कहना है कि बैन अभी जारी है.

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, कई यूज़र्स के पास TikTok की वेबसाइट तो खुल रही है, लेकिन ऐप गूगल प्ले स्टोर और एपल ऐप स्टोर पर नहीं दिख रहा. हालांकि टिकटॉक और उसकी पैरेंट कंपनी बाइटडांस ने भारत में ऐप की वापसी को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. वहीं, सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि मीडिया में आ रही खबरों के विपरीत TikTok और संबंधित वेबसाइट की यथास्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है. 
 

भारत में TikTok की वेबसाइट का सिर्फ होमपेज खुल रहा है

बता दें कि टिकटॉक पर बैन जून 2020 में उस समय लगाया गया था, जब गलवान घाटी में भारत-चीन तनाव चरम पर था. भारत सरकार ने 59 मोबाइल ऐप्स को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए बैन किया था. इस सूची में टिकटॉक, शेयरइट, यूसी ब्राउज़र, यूसी न्यूज़ और कई लोकप्रिय ऐप शामिल थे. ये प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत लगाया गया था.

टिकटॉक वेबसाइट की वापसी ऐसे समय में हुई है, जब भारत-चीन रिश्तों में नरमी देखी जा रही है. हाल ही में पीएम मोदी और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात में सीमा पर शांति बनाए रखने, बॉर्डर ट्रेड खोलने और निवेश बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. 

भारत में TikTok की तरह ही AliExpress का भी होमपेज खुल रहा है

चीनी ऐप्स पर कब लगा था बैन?

जून 2020 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए 59 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी की थी. अधिकारियों ने कहा था कि ये साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि ये ऐप्स भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक गतिविधियों में लिप्त थे. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69ए के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 के तहत प्रतिबंध लगाया था.

बैन की लिस्ट में ये ऐप शामिल थे

प्रतिबंधित ऐप्स की सूची में भारत में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले कई लोकप्रिय प्लेटफ़ॉर्म शामिल थे, जिनमें TikTok, Shareit, UC Browser, Kwai, UC News, Vigo Video, Baidu Map, Clash of Kings और DU Battery Saver जैसे नाम प्रमुख हैं.

अमेरिका में टिकटॉक पर गहराया संकट

दिलचस्प बात ये है कि इसी दौरान अमेरिका में टिकटॉक पर संकट गहराता जा रहा है. बाइटडांस को अमेरिका में अपने ऑपरेशंस बेचने या बैन का सामना करने का अल्टीमेटम मिला है. इसी बीच व्हाइट हाउस ने इस हफ्ते अपना आधिकारिक TikTok अकाउंट लॉन्च किया. पहले ही पोस्ट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो शेयर किया गया. जिसमें उन्होंने कहा कि हर दिन मैं यह संकल्प लेकर उठता हूं कि इस राष्ट्र के लोगों के लिए बेहतर जीवन दूं. मैं आपकी आवाज़ हूं. वीडियो को कैप्शन दिया गया है- अमेरिका, हम वापस आ गए हैं.

कांग्रेस ने साधा सरकार पर निशाना 

इस मामले में कांग्रेस का बयान सामने आया है. कांग्रेस ने कहा कि भारत में चीन की कंपनी 'टिक टॉक' की वेबसाइट चलने लगी है. चीन से झड़प में हमारे 20 जांबाज सैनिक शहीद हुए थे. पहले तो पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन को क्लीनचिट दी. लेकिन, जब कांग्रेस ने दबाव बनाया तो हेड लाइन मैनेज करने को 'टिक टॉक' बैन किया. अब पीएम मोदी फिर चीन से लप्पो झप्पो कर रहे हैं, चीन के विदेश मंत्री से मिले हैं और खुद चीन जाने वाले हैं और इस बीच ही टिक टॉक से जुड़ी ये खबर आ गई. कांग्रेस ने कहा कि साफ है पीएम नरेंद्र मोदी का चीन प्रेम, देश प्रेम पर भारी पड़ा है. पाकिस्तान से सीजफायर की तरह चीन के साथ भी शहादत का सौदा कर दिया गया है.

