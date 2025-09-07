INDIA ब्लॉक की डिनर बैठक कैंसिल, कल संसद भवन में होना था आयोजन

इंडिया ब्लॉक के सांसदों का डिनर बैठक का कार्यक्रम कैंसिल हो गया है. कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों के लिए डिनर बैठक का सोमवार को आयोजन करने वाले थे. उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी के सम्मान में ये बैठक आयोजित किया जा रहा था. राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ख़ुद एक संदेश जारी करते हुए बताया कि आयोजित डिनर को रद्द कर दिया गया है.

मल्लिकार्जुन खड़गे ने संदेश में कहा कि पंजाब समेत विभिन्न राज्यों में आई विनाशकारी बाढ़ से हुई तबाही और पीड़ितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए यह विचार किया गया कि इस बैठक को रद्द कर दिया जाए.

9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होने वाला है. चुनाव आयोग के निगरानी और संचालन में मतदान प्रक्रिया पूरी की जाएगी. ये बैठक मतदान के एक दिन पहले आयोजित होने वाला था. इस डिनर बैठक के ज़रिए विपक्ष एकता का संदेश देने की कोशिश कर कर रहा था. साथ ही अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन जुटाना और पार्टीगत मतभेदों को भुलाकर एकसाथ आकर तालमेल बैठाना.

विपक्ष के लिए उपराष्ट्रपति चुनाव महज एक पद के लिए संख्या की लड़ाई नहीं है. बल्कि, कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और सोशल जस्टिस के लिए संघर्ष के रूप में है.

उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए ग़ैर-कांग्रेस उम्मीदवार चुनने की वजह से माना जा रहा है कि अन्य दल जैसे - AAP, BJD, YSRCP और TMC की ओर से समर्थन मिलेगा. ऐसा विशलेष्कों का मानना है.

उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन ने उम्मीदवार बनाया है. वर्तमान में राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं. इससे पहले वह झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं.

