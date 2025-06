DMK सांसद कनिमोझी ने भारत की राष्ट्रीय भाषा पर स्पेन में दिया ऐसा जवाब, तालियों से गूंज उठा पूरा हॉल- VIDEO

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के आउटरीच प्रोग्राम के तहत स्पेन में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहीं डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने सोमवार को मैड्रिड में प्रवासी भारतीयों के एक समू​ह को संबोधित किया. इस दौरान उनसे एक प्रवासी भारतीय ने सवाल किया कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या होनी चाहिए और इसे लेकर उनका क्या रुख है? इस प्रश्न का कनिमोझी ने बहुत चतुराई से सधा हुआ जवाब दिया, जिसे सुनकर हॉल में मौजूद लोग खुद को ताली बजाने से नहीं रोक सके.

भारत की राष्ट्रीय भाषा के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में डीएमके सांसद ने कहा, 'मुझे लगता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा अनेकता में एकता है. यह संदेश यह प्रतिनिधिमंडल दुनिया के सामने लेकर आया है.' उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय स्पेन में भारत का संदेश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. कनिमोझी ने कहा, 'प्रवासी समुदाय लोगों को यह बताने और समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कि भारत शांति चाहता है. हमारा स्वतंत्रता संग्राम शांति यानी अहिंसा पर आधारित था. आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और उनकी राय बना सकते हैं.'

यह भी पढ़ें: 'रक्षा मंत्री को सर्वदलीय बैठक में देनी चाहिए थी जानकारी', कांग्रेस ने पूछा- CDS ने सिंगापुर में क्यों दिया बयान?

भारत की राष्ट्रीय भाषा को लेकर कनिमोझी के मैड्रिड में दिए गए जवाब की चर्चा इसलिए भी हो रही है, क्योंकि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित त्रि-भाषा नीति पर केंद्र को चुनौती देने में उनकी पार्टी डीएमके की अग्रणी भूमिका के बीच आया है. यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है क्योंकि डीएमके ने लगातार तर्क दिया है कि एनईपी में त्रिभाषा नीति गैर-हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपती है. तमिल अस्मिता की बात करने वाली और द्वि-भाषा प्रणाली (तमिल और अंग्रेजी) की प्रबल समर्थक डीएमके राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई त्रि-भाषा की व्यवस्था को संघवाद और क्षेत्रीय स्वायत्तता का अपमान मानती है.

#WATCH | Madrid, Spain: While addressing the Indian diaspora, DMK MP Kanimozhi said, "The national language of India is unity and diversity. That is the message this delegation brings to the world, and that is the most important thing today..." pic.twitter.com/cVBrA99WK3