IMD Rainfall Alert: झूमकर बरस रहे बादल... UP समेत इन राज्यों में 5 दिनों तक होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने दी ये जानकारी

Weather Forecast, IMD Rainfall Update, Monsoon 2022: इस महीने की शुरुआत में मॉनसून ने पूरे देश को कवर कर लिया. मॉनसून की दस्तक के बाद से ही कई राज्यों में रोजाना झमाझम बारिश हो रही है. महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल आदि जैसे राज्यों में बारिश के हालात बेकाबू होने लगे हैं. मौसम विभाग रोजाना ही लगभग भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रहा है. अब मौसम विभाग (IMD) ने ऐसे राज्यों के बारे में जानकारी दी है, जहां पर अगले पांच दिनों तक भारी बारिश और आंधी तूफान आने वाला है. वहीं, पूर्वी यूपी में भी अगले पांच दिनों तक झमाझम बारिश के आसार हैं.

मौसम विभाग (IMD) ने सिलसिलेवार ट्वीट करके बताया है कि ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और माहे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में अगले पांच दिनों तक भारी बारिश की संभावना है. इसके अलावा, आंधी-तूफान भी आएगा.'' मौसम विभाग ने बताया, ''गुजरात में 8 से 11 जुलाई के बीच भारी बारिश की संभावना है. 7 से 9 जुलाई के बीच सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होगी. 10 और 11 तारीख को मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश होने वाली है. इसके अलावा, कर्नाटक में 9 जुलाई को भारी बारिश होगी. तटीय आंध्र प्रदेश में 7, 8 जुलाई और 11 जुलाई को तेज बारिश होगी. वहीं, तेलंगाना में 7 और 8 जुलाई व 11 जुलाई को तेज बारिश होगी.



इन राज्यों में भी तेज बारिश के आसार

कई और राज्य भी हैं, जहां पर बारिश के आसार हैं. IMD के अनुसार, साउथ इंटीरियर कर्नाटक में 7 और 8 जुलाई को भारी बारिश होगी. पश्चिमी मध्य प्रदेश में सात, 8 और 10 जुलाई को भारी बारिश होगी. पूर्वी मध्य प्रदेश में 11 जुलाई को बारिश होगी. 7 और 11 जुलाई को विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होगी. इसके अलावा, कोंकण और गोवा में अगले पांच दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होगी. तेलंगाना में 9 जुलाई, कर्नाटक में 7 और 8 जुलाई को बारिश होगी. गुजरात क्षेत्र में 7 जुलाई को भारी बारिश की संभावना है.

