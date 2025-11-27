Cyclone Ditwah: सेन्यार के बाद एक और तूफान की दस्तक, इन राज्यों में अलर्ट जारी...

साइक्लोन सेन्यार के कमजोर पड़ने के बाद बंगाल की खाड़ी में नया तूफान बन रहा है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों को सतर्क रहने की सलाह दी है. विभाग ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका तट के पास बना डिप्रेशन अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है. आईएमडी ने चेतावनी दी है कि इसके अगले 12 घंटों के भीतर चक्रवाती तूफान में बदलने की अधिक संभावना है.

चक्रवात डिटवा

यह चक्रवात बनने के बाद ‘साइक्लोन डिटवा’ नाम से जाना जाएगा. मौसम विभाग का अनुमान है कि इस हफ्ते के अंत तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश, 80–90 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं और समुद्र में ऊंची लहरें देखने को मिल सकती हैं.

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने बताया कि मौसमी प्रणाली दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका के पास से उत्तर-उत्तरपश्चिम दिशा में आगे बढ़ती रहेगी और और तीव्र होगी. अधिकांश मॉडल दिखा रहे हैं कि यह मौसमी प्रणाली कम से कम अगले 24 घंटों तक इसी क्षेत्र में बनी रहेगी और मजबूत हो जाएगी.

अधिकारियों ने बताया कि तूफान श्रीलंका के तट के लगभग समानांतर आगे बढ़ेगा और 29 नवंबर तक तमिलनाडु–पुडुचेरी तट के पास दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा. मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि यह डीप्रेशन अगले दो दिनों तक दक्षिण-पूर्व श्रीलंका और आसपास के समुद्री इलाकों में घूमता रहेगा. इसके बाद यह भारतीय तट की ओर बढ़ेगा.

समुद्र से दूर रहने की सलाह

साइक्लोन सेन्यार जो मलक्का जलडमरूमध्य और उत्तर-पूर्वी इंडोनेशिया के हिस्सों में सक्रिय है, अब कमजोर पड़ रहा है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने बताया कि सेन्यार धीरे-धीरे डीप डीप्रेशन में बदल जाएगा और पूर्व की ओर खिसकते हुए गुरुवार शाम तक कमजोर होकर समाप्त हो जाएगा. कमजोर पड़ने के बावजूद साइक्लोन सेन्यार से आने वाले दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में कहीं‑कहीं भारी बारिश हो सकती है

तटीय राज्यों के अधिकारियों ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे लगातार अपडेट पर ध्यान दें, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जल्दी ही दूसरा तूफान बनने की तैयारी है.

